Magenta Young: Telekom verdoppelt Datenvolumen und senkt Preise

Die Deutsche Telekom wertet ihre Mobilfunktarife für junge Leute auf. Dabei erhält das MagentaMobil Young-Portfolio doppeltes Datenvolumen sowohl für Neu- als auch Bestandskunden. Gleichzeitig sinken die Grundgebühren für die ersten 24 Monate nach Neuabschluss.

Aufstockung des Datenvolumens lange überfällig

Telekom MagentaMobil Young Tarife für junge Leute unter 28 Jahren

Zum Angebot

Zusammenfassung MagentaMobil Young-Tarife mit doppeltem Datenvolumen

Neu- & Bestandskunden erhalten Optionen mit 20-80 GB & Unlimited-Flat

MagentaEINS-Vorteile wie 5€-Rabatt & doppeltes Datenvolumen

Allnet-Flat, 5G-Netz, Hotspot-Flatrates & EU-Roaming inklusive

Neukunden zahlen einmalige Anschlussgebühren von rund 40€

Bestandskunden können Tarifwechsel vornehmen

Für alle MagentaMobil-Kunden im Alter zwischen 18 und 27 Jahren gelten ab heute die neuen Konditionen für Young-Tarife . Mit einer Verdopplung des Datenvolumens stehen jetzt Optionen mit 20 GB, 40 GB, 80 GB und mit Unlimited-Flatrate bereit. Preislich rangiert die Telekom zwischen 24,95 Euro und 74,95 Euro pro Monat, wobei Neukunden ein Rabatt von monatlich 10 Euro über den Zeitraum von einem bis zwei Jahren angeboten wird - insgesamt bis zu 240 Euro.Junge Bestandskunden in der "aktuellen Tarifgeneration" werden automatisch mit dem erhöhten Datenvolumen ausgestattet. Wer einen älteren Young-Tarif verwendet, kann problemlos in die neue Generation wechseln. Allerdings könnte der Tarifwechsel eventuell mit einer Verlängerung der Vertragslaufzeit verbunden sein. Wir empfehlen in diesem Fall, vorab Kontakt mit der Telekom aufzunehmen.Die Aufwertung des MagentaMobil Young-Portfolios wirkt sich des Weiteren auf die sogenannten MagentaEINS-Vorteile aus, soweit man neben seinem Mobilfunkvertrag auch Festnetzoptionen von der Telekom bezieht. Der monatliche Rabatt in Höhe von 5 Euro bleibt ebenso erhalten wie die zusätzliche Verdopplung des bereits hochgestuften Datenvolumens. Somit erhalten MagentaEINS-Kunden 40 GB bzw. 80 GB für 29,95 Euro respektive 39,95 Euro pro Monat. Die Unlimited-Flat greift im MagentaMobil L Young für 49,95 Euro.Die Allnet-Flat, das Surfen im 5G-Netz , die Nutzung von Telekom Hotspot-Flatrates und das EU-Roaming bleiben als Vorteile von MagentaMobil Young-Tarifen erhalten. Allerdings rückt die Telekom auch weiterhin nicht von den einmaligen Anschlussgebühren für Neukunden in Höhe von 39,95 Euro ab.