SuedLink: Der Bau der großen Stromtrasse hat heute begonnen

Nach Jahren der Planungen und Vorbereitungen sowie zahlreichen Debatten wurde heute mit dem Bau der neuen Stromtrasse SuedLink begonnen. Bundesminister Robert Habeck gab am Umspannwerk Leingarten bei Heilbronn den Startschuss für das Projekt.

Mehr Netzausbau wagen

Windstrom auf 700 km

Zusammenfassung Bundesminister Habeck gibt Startschuss für Bau von SuedLink

Umspannwerk Leingarten bei Heilbronn als Beginn des Projekts

Erster Konverter wird 2026 den Betrieb aufnehmen

700 km lange Trasse verbindet Brunsbüttel (SH) und Großgartach (BW)

In Deutschland werden 14.000 Trassenkilometer neu gebaut

Maßnahmen eingeleitet, um Umsetzung zu beschleunigen

Netzausbau für mehr Stromversorgung und Netzstabilität unerlässlich

Dort beginnen jetzt die Arbeiten durch den Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW. Konkret wird an dem Standort, an dem heute die feierliche Eröffnungsveranstaltung stattfand, der erste Konverter für die Gleichstromleitung gebaut. Drei weitere werden noch folgen. Diese werden dann den Gleichstrom, der aus dem Norden Deutschlands in den Süden geliefert wird, in Wechselstrom umwandeln und für die Verbraucher der Region verfügbar machen.Auch die ersten Leitungsabschnitte sollen noch dieses Jahr in den Bau gehen, die übrigen Abschnitte folgen bis Ende 2025. Der erste Konverter soll 2026 den Betrieb aufnehmen und wird dann, bereits vor der offiziellen Inbetriebnahme von SuedLink im Jahr 2028, einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität in Baden-Württemberg leisten."Wir müssen gemeinsam für mehr Tempo beim Netzausbau sorgen. Der Bau-Start von SuedLink ist deshalb ein ganz zentraler Schritt. In den nächsten zwei Jahrzehnten brauchen wir tausende Kilometer zusätzlicher Stromnetze. Diese müssen so zügig wie möglich geplant, genehmigt und gebaut werden", sagte Habeck anlässlich des Baustarts. Er verwies darauf, dass die Bundesregierung bereits verschiedene Maßnahmen eingeleitet hat, um die Umsetzung solcher Projekte deutlich zu beschleunigen.Die Gleichstromverbindung startet in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und verläuft dann über 700 Kilometer nach Großgartach in Baden-Württemberg. Dies soll gewährleisten, dass die Verbrauchszentren im Süden des Landes mit Windstrom aus dem Norden versorgt werden können.Derzeit werden in Deutschland in 119 Vorhaben rund 14.000 Trassenkilometer neu gebaut. Etwa 2.000 km sind davon bereits vollständig in Betrieb. Rund 3.400 km befinden sich noch vor dem Genehmigungsverfahren, 1.500 km sind im Raumordnungs- oder Bundesfachplanungsverfahren. 5.400 km sind in der Planfeststellung, ca. 1.500 km befinden sich gerade im Bau.