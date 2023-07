AVM gibt neue Funktionen für weitere FritzBox-Modelle frei

Router-Hersteller AVM hat für zwei weitere FritzBoxen neue Funktionen freigegeben. Die FritzOS-Version 7.56 ist für die FritzBox 5530 Fiber und 5590 Fiber gestartet: Wer eine solche FritzBox nutzt, kann das Update ab sofort laden.

Der Internet-Spezialist AVM hat eine neue Firmware für die Glasfaser-Router FritzBox 5530 Fiber und 5590 Fiber gestartet. Viele Neuerungen zum Ausprobieren gibt es nicht. Dafür starten eine Vielzahl an Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Behoben werden unter anderem Fehler beim Wechsel auf öffentliche DNS-Server, mit WireGuard-VPN-Verbindungen und verschiedene Probleme in Verbindung mit IPv6.Neu hinzugekommen sind ein neuer Energiesparmodus , in dem WLAN, LAN und USB besonders stromsparend bei verringerter Leistungsfähigkeit betrieben werden können. Zudem startet ein neuer Einrichtungs-Assistent zur Übertragung von wichtigen Einstellungen.Die neue Version kann ab sofort über die AVM-Webseite geladen oder gleich als Online-Update über die Nutzeroberfläche installiert werden. Dazu startet man die Benutzeroberfläche im Internetbrowser unter "fritz.box" und sucht mit dem Assistenten nach einer Aktualisierung. Dort findet man den Hinweis auf die neue Version unter "Update" oder "Firmware aktualisieren". Man bestätigt das Herunterladen und die Installation läuft dann automatisch.Das neue FritzOS bietet auch Verbesserungen in Bezug auf die Sicherheit an. AVM schreibt dazu auf der Webseite, auf der alle Details zu den Updates veröffentlicht werden: "Mit jedem neuen FritzOS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen." Die Inhalte der Updates sind für beide Router gleich. Alle wichtigen Informationen zu dem Update sowie Tipps zur Aktualisierung finden sich auf der Downloadseite des Unternehmens