Relikt: Master der Goldenen Schallplatte der Voyager wird versteigert

An Bord der Voyager-Sonden befinden sich goldenen Schaltplatten, abseits von Radiosignalen ist keine Nachricht der Menschheit bisher so weit ins All vorgedrungen. Jetzt kommt der originale Datenträger, auf dem die Botschaften basieren, bei einer Auktion unter den Hammer.

Voyager Golden Record Project: Master-Aufnahme wird versteigert

Seit nun mehr fast 46 Jahren fliegen mit den Raumsonden Voyager 1 und 2 zwei goldenen Schaltplatten durch unser Sonnensystem und dem interstellaren Raum entgegen. Diese Tatsache macht die darauf enthaltenen Botschaft wohl zu einer der bedeutendsten Relikte der Geschichte der Weltraumforschung. Wie Observer jetzt berichtet, wird die Master-Aufnahme der Goldenen Schallplatten in diesem Monat bei einer Auktion versteigert.Der Inhalt der goldenen Schaltplatten war in den 1970er-Jahren im Rahmen des "Voyager Golden Record Project" entstanden. Federführend für die Zusammenstellung waren zwei große Persönlichkeiten der Weltraumforschung: Carl Sagan, berühmter Astronomieprofessor und Moderator von "Cosmos" und Ann Druyan, die kreative Leiterin des NASA-Projekts "Voyager Interstellar Message Project", bekannt durch ihre Dokumentarfilme."Carl und ich und unsere Kollegen haben die Goldene Schallplatte als Zeugnis für die Schönheit des Lebens auf der Erde konzipiert", sagte Druyan in einer Stellungnahme. Wie das Auktionshaus Sotheby's ergänzt, bei dem die Master-Aufnahme am 27. Juli versteigert wird, wird die Botschaft vermutlich "Milliarden von Jahren lang die Milchstraße umrunden."Und was bekommt der glückliche Auktionsgewinner und eventuell auch Aliens, die die Botschaft finden, dann zu hören? Die Master-Aufnahme sowie die goldenen Schaltplatten enthalten unter anderem Grüße in 59 verschiedenen Sprachen und 27 Musikstücke, darunter Stücke von Bach und Beethoven. Dazu kommen 115 Bilder, die Momente des menschlichen Lebens zeigen sollen. Unter anderem dabei olympische Sprinter und eine Frau beim Einkauf."Fast ein halbes Jahrhundert nach ihrer Entstehung bieten diese Bänder, die seit ihrer Entstehung in unserem Besitz geblieben sind, einem Sammler die einmalige Gelegenheit, die einzige Originalversion des ersten Objekts zu erhalten, das die Heliopause durchquert hat, jenen Ort, an dem der Sonnenwind den Stürmen der interstellaren kosmischen Strahlung weicht - es könnte das Einzige sein, das weiterleben wird, nachdem alles, was wir kennen, verschwunden ist", zitiert Observer Druyan.