Tablet-Deals: Samsung Galaxy Tab S6 Lite bei Saturn zum Tiefpreis

Mit dem Saturn-Gutscheinheft sinkt jetzt der Preis des Samsung Galaxy Tab S6 Lite auf nur noch 269 Euro. Das beliebte Android-Tablet setzt auf ein 10-Zoll-Display, einen flotten Snapdragon-Chip und smarten S-Pen. Genau das richtige Angebot für Sparfüchse und Einsteiger.

Anzeige

Samsung

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Jetzt für 269 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Leicht, dünn und einfach produktiv

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Jetzt für 269 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Wer über die Anschaffung eines neuen Tablets nachdenkt und dabei nicht zu tief in den Geldbeutel greifen möchte, für den hat Saturn jetzt das richtige Angebot parat. Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite gehört zu den Modellen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis - schnell, ausdauernd und preiswert.Beeindrucken kann das Samsung Galaxy Tab S6 Lite vor allem mit seinem 10,4 Zoll (26,42 cm) großen Bildschirm, der selbst in der Preisklasse unter 300 Euro mit 2000 x 1200 Pixeln (WUXGA+) besonders hochauflösend daherkommt. Zudem wird mit 400 cd/m² eine hohe Helligkeit geboten, damit das TFT-Display auch an sonnigen Plätzen gut ablesbar ist.Das Aushängeschild des südkoreanischen Herstellers ist und bleibt der S-Pen. Mit dem smarten Stift kommen Notizen und Zeichnungen einfacher auf das virtuelle Papier und die Produktivität wird immens gesteigert. Außerdem wird für eine hohe Leistung gesorgt, dank Snapdragon 720G Achtkern-Prozessor, 4 GB RAM und einem erweiterbaren 64-GB-Speicher.Das Galaxy Tab S6 Lite ist auch in Angora Blue erhältlich Zu den weiteren Eckdaten des Samsung Galaxy Tab S6 Lite gehören die 7040-mAh-Batterie mit einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden und das Google Android-Betriebssystem. Ab Werk mit Android 12 ausgestattet, steht das Update auf Android 13 und die verbesserte One UI 5.1-Oberfläche schon bereit. Somit ist man softwaretechnisch auf dem aktuellen Stand und erhält Zugriff auf sämtliche bekannten Android-Apps.