Samsung Galaxy Tab S6 Lite bei Media Markt zum Schnäppchen-Preis

Media Markt senkt den Preis des beliebten Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Für das 10,4 Zoll große Android-Tablet werden jetzt nur noch 269 Euro fällig. Und den vielseitigen S Pen gibt es gleich mit dazu. Das Angebot ist vor allem für Einsteiger interessant, die eine iPad-Alternative suchen.

Der Online-Shop von Media Markt kann sich im Preisvergleich durchsetzen. Bei konkurrierenden Händlern werden für das günstige Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) mindestens 20 bis 30 Euro mehr fällig.Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist ein vielseitiges Tablet , das von Samsung entwickelt und 2022 in einer neuen Revision eingeführt wurde. Es bietet einen 10,4-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln. Das Gerät wird von einem Qualcomm Snapdragon 720G Octa-Core-Prozessor angetrieben und verfügt über 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher.Dieser kann mithilfe einer microSD-Karte erweitert werden. Zudem ist das Android-Tablet mit einem S Pen ausgestattet, der präzise und reaktionsschnelle Eingaben ermöglicht, wodurch es sich hervorragend für Notizen, Skizzen und andere kreative Arbeiten eignet.In Bezug auf die Konnektivität unterstützt das Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 und GPS. Es verfügt außerdem über einen USB-C-Anschluss für das Aufladen und den Anschluss externer Geräte. Die Hauptkamera auf der Rückseite hat 8 Megapixel, während die Frontkamera 5 Megapixel hat, beide sind in der Lage, 1080p-Videos aufzunehmen.Mit einem 7040mAh-Akku verspricht Samsung eine lange Akkulaufzeit. Das Tablet läuft auf Google Android 13 (via Update) mit der Samsung One UI Oberfläche. Es ist ein wirtschaftlicher und doch leistungsstarker Mitbewerber in der Tablet-Landschaft, der sich gut für diejenigen eignet, die eine Balance zwischen Leistung und Preis suchen.