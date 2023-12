Bis zu 83% Rabatt: CyberGhost VPN jetzt für nur 2,42 Euro sichern

CyberGhost VPN bietet seinen Dienst jetzt mit einem Rabatt von bis zu 83 Prozent an - ein toller Deal für ein Plus an Pri­vat­sphä­re. Denn ein Virtual Private Network (VPN) gehört zu den wich­ti­gen Tools, um si­cher, anonym und ohne Beschränkungen im Netz zu surfen.

Anzeige

Cyberghost

Schnelles, sicheres und anonymes VPN

83% Rabatt auf CyberGhost VPN Jetzt Cyber-Monday-Deal sichern!

Zum Angebot

Volle Privatsphäre auf allen Geräten

Mehr als 9500 VPN-Server weltweit

256 Bit AES-Verschlüsselung

Schutz vor DNS- und IP-Leaks

OpenVPN-, IKEv2- und WireGuard-Protokoll

Unabhängig geprüfte, strikte No-Logs-Richtlinien

Unbegrenzte Bandbreite und Datenvolumen

Apps für Windows, MacOS, Linux, Android, iOS & Co.

Ein Abonnement bestellen, auf sieben Geräten nutzen

24/7: "Rund um die Uhr"-Support auf Deutsch

Auf Nummer sicher: 45-Tage-Geld-zurück-Garantie

Jetzt CyberGhost VPN ausprobieren

83% Rabatt auf CyberGhost VPN Jetzt Cyber-Monday-Deal sichern!

Zum Angebot

Nach mittlerweile über 17 Jahren am Markt vertrauen mehr als 38 Millionen Nutzer auf das bewährte CyberGhost VPN , das somit zu den meist empfohlenen Virtual Private Networks weltweit gehört. Die Vorteile liegen auf der Hand: anonymes Surfen durch die Verschleierung der eigenen IP-Adresse, Umgehen von Geoblocking auf Streaming-Plattformen und zusätzlicher Schutz im Netz.Die Schnäppchen-Tage rund um den Black Friday und Cyber Monday nutzt CyberGhost VPN, um sein beliebtes Sicherheitstool mit einem Rabatt von bis zu 83 Prozent anzubieten. Zudem erhält man aktuell vier Monate gratis, wenn man sich direkt für zwei Jahre zu einem Preis von nur 2,42 Euro (inkl. MwSt.) pro Monat absichert. Ein hoher Grad an Sicherheit und Privatsphäre zum kleinen Preis.CyberGhost VPN betreibt einen riesigen Serverpark mit mehr als 9500 VPN-Servern, die über den gesamten Globus in 100 verschiedenen Ländern verteilt sind. Dabei gehören die Verbindungen zu den schnellsten am Markt , die gleichzeitig mit einer starken Verschlüsselung (256-Bit AES) punkten. Zudem setzt das Unternehmen auf zeitgemäße Protokolle, wie etwa OpenVPN, IKEv2 und WireGuard bei unbegrenzter Bandbreite und Datenvolumen.Damit das Surfen im Netz auch wirklich anonym bleibt, hält CyberGhost VPN strikte No-Logs-Richtlinien ein, die unabhängig überprüft werden. Ebenso wichtig ist es den Entwicklern, dass sich auch Otto Normalverbraucher einfach und schnell absichern kann. Sämtliche VPN-Server sind nur mit einem Knopfdruck erreichbar - es ist kinderleicht. Und das auf bis zu sieben Geräten gleichzeitig, mit passenden Apps für Windows, MacOS, Linux, Android, iOS und Co.Abschließend bleibt zu erwähnen, wie vielfältig die Anwendungsszenarien von CyberGhost VPN sind. Egal ob ihr euch vor Cyberkriminalität oder einer Rückverfolgung der Aktivitäten im Internet schützen, die neuesten Filme, Serien oder Sportevents ohne Geoblocking bei über 40 großen ausländischen Streaming-Diensten (z.B. Hulu, Peacock und HBO Max) abrufen oder einfach nur die beste Latenz beim Gaming erreichen wollt, das Virtual Private Network unterstützt euch dabei.