Chinas Auto-Branche schließt auch bei Innovationen zu Deutschen auf

Dass die chinesische Auto-Branche groß ist, weiß man längst. Auch ihre Schnelligkeit sorgte zuletzt mehrfach für Aufsehen. Und jetzt wird die altehrwürdige deutsche Automobil-Industrie auch auf ihrem wichtigsten Feld angegriffen: Der Innovationskraft.

Die Erfindungsgabe der deutschen Industrie galt lange als wichtigster Garant für den wirtschaftlichen Erfolg als Exportnation. Nicht umsonst unterhält beispielsweise Volkswagen eine der größten Entwicklungsabteilungen der Autobranche. Und in der regelmäßig erscheinenden Studie "Automotive Innovations", die vom Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach erstellt wird, gehen die vorderen Plätze eigentlich schon fast traditionell an die hiesigen Autobauer.Allerdings ist in der letzten Zeit Bewegung in die Sache gekommen, berichtet die Wirtschaftswoche . Anfangs war es nur Tesla, das mit in die Spitzengruppe vorstieß und den Trend zur Elektromobilität repräsentierte. Damit hätten die deutschen Hersteller sicherlich leben können. Schwieriger wird es nun schon, wenn plötzlich Namen in der Spitzengruppe auftauchen, die man kaum auf dem Schirm hatte und die selbst KFZ-interessierte Verbraucher in Deutschland noch nicht gehört haben.So liegt in der jüngsten Ausgabe der Studie in der allgemeinen Wertung weiterhin Volkswagen mit 153 Punkten vorn, gefolgt von Mercedes-Benz mit 142 Punkten - im Vorjahr sah es noch genau andersherum aus und beide Konzerne wechseln sich des Öfteren auf dem Spitzenplatz ab. Die Überraschung zeigt sich dann aber auf dem dritten Platz: Mit nur wenigen Punkten Abstand findet sich dort der chinesische Automobilkonzern Geely wieder, der sich mit den Übernahmen von Volvo, Lotus und einigen kleineren Marken ohnehin bereits länger in Europa ausbreitet. Dass Geely keine Ausnahme ist, zeigt sich daran, dass mit SAIC auf dem vierten Platz direkt der nächste Chinese folgt.Die Neulinge können dabei allerdings nicht nur Massenproduktion, sondern erobern sich zunehmend auch das Premiumsegment. Hier liegen Mercedes und BMW noch vorn und Tesla auf dem dritten Platz. Der letztjährige Viertplatzierte Audi musste sich aber damit abfinden, von SAIC bzw. dessen Marke Rising Auto nach hinten geschoben zu werden. Bei den Einzelmodellen liegt derzeit noch Mercedes mit seinen Elektroautos EQE und EQS vorn. Bereits auf dem dritten Platz ordnet sich aber SAIC mit seinem R7 ein.CAM-Chef Stefan Bratzel merkte an, dass man damit rechnen kann, dass die Entwicklung weitergeht und es auch nicht nur einzelne Hersteller betrifft. In den Top10 des Premium-Bereichs finden sich derzeit bereits fünf chinesische Marken wieder. Und deren Schlagkraft liegt gerade im Elektro-Bereich, der bei den deutschen Herstellern noch längst nicht optimal läuft.