Peter Molyneux plant eine Spielidee, die es "noch nie gegeben hat"

Viele Spieler assoziieren den Namen Peter Molyneux mit einem durchaus genialen, aber auch umstrittenen Spieledesigner. Und auch nun wird es zweifellos Diskussionen geben, was von seinem Versprechen zu halten ist, denn der 64-Jährige hat ein völlig neues Spielkonzept angekündigt.

"Noch nie dagewesene Idee"

PC/Konsolen-Titel, da er Power benötigt.

Peter Molyneux hat mit Spielen wie Populous, Dungeon Keeper und Fable zweifellos Klassiker geschaffen, allerdings ist er auch für legendäre Debakel wie etwa Black & White bekannt. Beim letztgenannten Spiel liegt das Scheitern aber gar nicht einmal in dessen Qualität, sondern vor allem im Umstand, dass Molyneux im Vorfeld der Veröffentlichung das sprichwörtlich Blaue vom Himmel versprochen hat - aber nur einen Bruchteil der angekündigten Features auch umsetzen konnte.Deshalb wird sicherlich der eine oder andere ein Déjà-vu haben, wenn Molyneux ein neues Projekt ankündigt, das eine Idee zur Basis hat, die "noch nie in einem Spiel gesehen wurde". Denn im Gespräch mit GameReactor sagte der Brite, dessen letzte Veröffentlichung zehn Jahre zurückliegt, dass sein nächstes Gaming-Projekt eine Spielmechanik bieten werde, die es noch nie gegeben hat.Details wollte er dazu aber nicht nennen und verwies darauf, dass die Menschen in Vergangenheit "sehr genervt und wütend" gewesen seien, als die Erwartungen an ein Spiel nicht erfüllt wurden. "Früher hätte ich euch einfach das ganze Spiel und das gesamte Design erklärt und erläutert, warum es das beste Game der Welt sein wird", sagte Molyneux. "Das werde ich jetzt nicht tun."Er deutete aber immerhin an, dass diese Mechanik Teil einer "vertrauten" Spielumgebung sei, die "mehr wie eine Erfahrung in der Art von Fable, Black and White, Dungeon Keeper ist". Damit meint Molyneux aber vor allem, dass er hier ein klassisches Spiel für PC und Konsole meint und keinen mobilen Titel.Als Grund nennt er die Leistung: "Wir entwickeln definitiv auf PC und Konsole, vor allem weil wir die Power brauchen", sagt Molyneux, der selbst wieder zur Tastatur greift: "Dieses Spiel ist das erste, an dem ich wirklich programmiert habe - oder an dem ich mitgewirkt habe - seit Black and White. Das macht es für mich zu etwas ganz Besonderem. Es hat sich weiterentwickelt und wir haben schon seit fast fünf Jahren Ideen dazu entwickelt. Es liegt mir also sehr, sehr am Herzen."