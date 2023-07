Eigenproduktionen laufen mies: Amazon stellt Prime unter Chef-Aufsicht

Die Film- und Serien-Produktion wird bei Amazon jetzt unter verschärfte Aufsicht gestellt. Zu viele teuer produzierte Inhalte liefen in der letzten Zeit völlig am Publikum vorbei. Der Konzernchef selbst sieht sich daher nun zum Eingreifen gezwungen.

Zu schwache Ergebnisse

Zusammenfassung Amazon produziert Serien und Filme, die aber an Publikum vorbeilaufen.

Konzernchef Andy Jassy fordert detaillierte Budgetanalysen.

Amazon sucht nach Einsparmöglichkeiten.

Mehrere teure Serien erzielten keine großen Zuschauerzahlen.

"Citadel" eine der teuersten Serien der Geschichte, nichtmal Top10.

Verantwortliche betonen, dass die Serie im Ausland erfolgreich ist.

Amazon-Boss Andy Jassy hat die zuständigen Führungskräfte aufgefordert, detaillierte Budgetanalysen einiger ihrer größten Serienproduktionen vorzulegen. Dabei gehe es darum, die ausufernden Kosten und die durchwachsene Erfolgsbilanz des firmeneigenen Produktions-Studios genauer unter die Lupe zu nehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen, die mit den Vorgängen vertraut sind.Das Management Amazons arbeitet seit einigen Monaten an einem umfassenden Sparprogramm, dem bereits mehrere Projekte zum Opfer gefallen sind. Das Hollywood-Studio des Unternehmens, das in den letzten zehn Jahren Dutzende von Milliarden Dollar für Eigenproduktionen ausgegeben hat, ist ein weiterer offensichtlicher Ort, um nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Im vergangenen Jahr gab Amazon immerhin rund 7 Milliarden Dollar für neue Streaming-Inhalte aus - gegenüber 5 Milliarden Dollar im Jahr zuvor.In den letzten neun Monaten hat Amazon dabei mindestens ein halbes Dutzend teurer Serien herausgebracht, die keine großen Zuschauerzahlen erzielten. "Daisy Jones & the Six", "The Power", "Dead Ringers" und "The Peripheral" kosteten alle mehr als 100 Millionen Dollar in der Produktion, schafften es aber nicht in die Nielsen-Liste der 10 meistgesehenen Streaming-Programme in den USA. "The Rings of Power" schaffte es mit der Investition von 400 Millionen Dollar zwar, große Zuschauerzahlen zu erreichen, konnte aber viele über den Verlauf der ersten Staffel hinweg nicht halten.Keine Serie veranschaulicht Amazons großzügige Ausgaben aber besser als "Citadel", ein globaler Spionagethriller, der mehr als 250 Millionen Dollar für eine Staffel kostete. Obwohl es sich um eine der teuersten Serien der Fernsehgeschichte handelt, hat es Citadel laut Nielsen in keiner einzigen Woche seit dem Start unter die 10 meistgesehenen Streaming-Programme in den USA geschafft. Hier verweisen die Verantwortlichen allerdings darauf, dass die Serie im Ausland durchaus erfolgreich ist und beim US-Publikum wahrscheinlich mehr Zeit brauch.