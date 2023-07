Neues Design für Prime Video: Amazon verteilt Update für iOS-App

Amazon aktualisiert seine Prime Video-App für iOS und spendiert iPhone-Nutzern ein neues Design. Neben einer besseren Trennung zwischen kostenpflichtigen und Prime-Inhalten wurde die Menüführung verbessert und ein separater Bereich für das werbefinanzierte Freevee eingeführt.

In den Patch Notes zur neuen Version 10.0 spricht Amazon von einem vereinfachten Layout und "anderen benutzerfreundlichen Updates". Grundlegend wurde die Navigation überarbeitet und deren Bedienung verbessert. Der Wechsel zwischen den Bereichen für Filme, Serien und Sport dürfte nun noch einfach von der Hand bzw. vom Finger gehen.Das in Deutschland auch als Freevee bekannte Streaming-Segment "Kostenlos mit Werbung" erhält zudem eine durchaus prominente Platzierung innerhalb des unteren App-Menüs. Gleichzeitig wurden passende Markierungen eingeführt, um Filme und Serien der jeweiligen Bezahlformate (z.B. Flatrate) innerhalb der iOS-App besser unterscheiden zu können.Ein blauer Haken weist ab sofort auf die für Prime-Mitglieder inklusiven Inhalte hin, während eine gelbe Einkaufstasche und der Hinweis "Ads" für kostenpflichtige Inhalte - etwa zum Kaufen oder Leihen - sowie jene mit Werbeunterbrechungen stehen. Allerdings sind viele der Markierungen erst in der Detailansicht der Filme und Serien zu sehen, nicht etwa direkt auf der Startseite. In diesem Monat stehen bei Amazon Prime Video vor allem die zweite Staffel von Good Omens und die Horror-Comedy The Horror of Dolores Roach im Mittelpunkt. Außerdem sieht man die vierte Staffel von The Rookie und eine Auswahl an namhaften Blockbustern. Darunter die Fortsetzung von Ghost Rider, Bodyguard, Shutter Island, The Hateful Eight, The Addams Family 2, Joker, The Covenant sowie "Brügge sehen ... und sterben?"Im Vorfeld und vor allem direkt zum Prime Day (11. bis 12. Juli 2023) werden viele Serien und Filme zudem mit einem Rabatt von bis zu 50 Prozent angeboten. Außerdem können diverse "Channels" derzeit für 30 Tage kostenlos ausprobiert werden, zum Beispiel MGM+, BBC Player, Moviecult oder Terra X. Für alle weiteren gilt der übliche 7-Tage-Gratiszeitraum.