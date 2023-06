Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Juli 2023

Im Juli laufen auf Amazon Prime Video mehr als 35 neue Filme und Serien an. Zu den Highlights zählen neue Folgen von Good Omens und The Rookie sowie Streifen wie Joker, Gamer, Shutter Island und The Hateful Eight. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Juli 2023

The Rookie | Staffel 4 ab 1. Juli

The Horror of Dolores Roach | Staffel 1 ab 7. Juli

Der Sommer, als ich schön wurde | Staffel 2 ab 14. Juli

Libre De Reir | Staffel 1 ab 21. Juli

The Sex Lives of College Girls | Staffel 2 ab 28. Juli

Good Omens | Staffel 2 ab 28. Juli

Amazon Prime Video: Neue Filme im Juli 2023

Bergen ab 1. Juli

Der kleine Drache Kokosnuss ab 2. Juli

Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel! ab 2. Juli

Abyzou ab 2. Juli

Königreich der Bären ab 3. Juli

The Bodyguard ab 3. Juli

In Bruges ab 3. Juli

A Walk Among the Tombstones ab 4. Juli

L'estate più calda ab 6. Juli

Loving Pablo ab 6. Juli

Los Iniciados ab 7. Juli

Woodstock ab 7. Juli

TKKG ab 7. Juli

Time Is Up 2 ab 7. Juli

Ghost Rider: Spirit of Vengeance ab 8. Juli

6 Bullets ab 8. Juli

The Hateful Eight ab 12. Juli

Machine Gun Preacher ab 13. Juli

Gamer ab 16. Juli

Der Hauptmann ab 17. Juli

What to Expect When You're Expecting ab 17. Juli

Die goldenen Jahre ab 17. Juli

The Magic Flute Y1 ab 17. Juli

The Addams Family 2 ab 18. Juli

Shutter Island ab 19. Juli

Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen ab 20. Juli

Joker ab 20. Juli

The Covenant ab 21. Juli

Emily ab 24. Juli

Respect ab 25. Juli

Generation Beziehungsunfähig ab 30. Juli

Rambo 1 - 5 ab 31. Juli

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Mit der zweiten Staffel von Good Omens dürfte das Aushängeschild für den kommenden Monat bereits feststehen. Erneut stehen Michael Sheen und David Tennant als Engel Aziraphale und Dämon Crowley vor der Kamera. Neu im Bunde: Mad Men-Star Jon Hamm als Erzengel Gabriel. Abseits der teuflischen Komödie geht mit "Der Sommer, als ich schön wurde" eine weitere Original-Serie in die zweite Staffel, während mit The Horror of Dolores Roach eine neue Horror-Comedy ihre Premiere feiert.Weitere namhafte Highlights sind unter den vielen Lizenztitel zu finden, die sich Amazon Prime Video zeitexklusiv sichern konnte. So sehen Prime-Mitglieder unter anderem die vierte Staffel von The Rookie, die Fortsetzung von Ghost Rider, den Klassiker Bodyguard oder aber auch Blockbuster wie Shutter Island, The Hateful Eight, The Addams Family 2, Joker, The Covenant sowie "Brügge sehen... und sterben?"Abschließend erhält Amazon den Zuschlag für die Top-Spiele der UEFA Champions League am Dienstag und bietet im Juli diverse Neuheiten zum Kaufen und Leihen an. Darunter The Whale, Fast & Furious 10: Fast X, The Flash und Guardians of the Galaxy Vol. 3.