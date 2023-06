Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im Juli

Für Prime-Mitglieder stellt Amazon im Juli insgesamt acht kostenlose Spiele bereit. Mit dabei: Baldur's Gate 2, Prey und Star Wars: The Force Unleashed. Zusätzlich feiert man den Prime Day 2023 mit exklusiven Ingame-Inhalten und Twitch-Drops. Hier findet ihr alle Details.

Weitere In-Game-Inhalte und Twitch-Drops

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im Juli 2023

30. Juni - VALORANT - Daruma Charm Buddy

6. Juli - Cook, Serve, Delicious! 3?! [Amazon Games App]

6. Juli - Diablo IV - Brackish Fetch Mount Bundle

6. Juli - Madden NFL 23 - Fan Appreciation Ultimate Team Pack

6. Juli - Shovel Knight: Showdown [Amazon Games App]

10. Juli - STAR WARS: The Force Unleashed™ [Amazon Games App]

10. Juli - Pokémon GO - Zeitliche begrenzte Forschung

13. Juli - NAIRI: Tower of Shirin [Amazon Games App]

13. Juli - PUBG: BATTLEGROUNDS - Chicken Dinner Booster Pack 3

19. Juli - Smite - The Dunk-Father Odin

20. Juli - Wytchwood [Amazon Games App]

27. Juli - Lunar Axe [Legacy Games Code]

Alle Spiele und Loot im Überblick

Statt mit vielen Indie-Games nutzt Amazon seinen anstehenden Schnäppchen-Tag, um Nutzer von Prime Gaming erneut mit namhaften Titeln und Ingame-Inhalten zu versorgen. Bereits jetzt erhält man Zugriff auf den Sci-Fi-Shooter Prey, während in den nächsten Tagen und Wochen der RPG-Klassiker Baldur's Gate 2 in der Enhanced Edition, der Plattform-Fighter Shovel Knight: Showdown und das Actionspiel Star Wars: The Force Unleashed folgen.Weiterhin werden die Restaurant-Simulation "Cook, Serve, Delicious! 3?!", das familienfreundliche Adventure NAIRI: Tower of Shirin, das Crafting-Spiel Wytchwood und das Point-and-Click-Adventure Lunar Axe ins Programm aufgenommen. Generell werden die kostenlosen Prime-Spiele nicht an einem Stichtag, sondern gestaffelt über den ganzen Monat veröffentlicht. Eine passende Übersicht dazu findet ihr im unteren Teil dieses Artikels.Nutzer des mittlerweile auch in Deutschland erhältlichen Spiele-Streaming-Dienstes Amazon Luna können sich zusätzlich über die Aufnahme von Hot Wheels: Unleashed, Metal Slug, Endzone: A World Apart und Mail Mole freuen. Diese Titel stehen bereits ab dem 1. Juli im Prime Gaming Channel der Plattform zum Zocken im Browser, auf dem Fire TV & Co. bereit.Zum Spielen der meisten Gratis-Games wird die hauseigene Amazon Games App benötigt. Andere wiederum setzen auf den Legacy-Games-Launcher, GOG oder Spielecodes für andere bekannte Plattformen. Für eine bessere Übersicht haben wir die Spiele in unserer Auflistung (siehe unten) jeweils mit einem passenden Hinweis versehen.Während die kostenlosen Spiele als nette Dreingabe gewertet werden können, dürften die meisten Gamer auf einen Schwung neuer Ingame-Inhalte und Twitch-Drops warten. Zu den besonderen Highlights im Juli 2023 gehören dabei die Zugaben für Titel wie Overwatch 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 bzw. Warzone 2.0, Diablo 4 und Pokémon Go.Gleichzeitig versorgt Amazon Spieler der "Eigenproduktionen" New World und Lost Ark sowie jene der bekannten Titel Destiny 2, World of Warcraft, Valorant, FIFA 23, Fall Guys, League of Legends, PUBG und Co.Sämtliche Ingame-Gegenstände müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.