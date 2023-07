Netflix, Amazon & Disney+: Alle Neustarts der Woche im Überblick

In dieser Woche gehen bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 30 neue Filme und Serien auf Sendung. Darunter Bird Box Barcelona, The Hateful Eight, Gamer und The Secrets of Hillsong. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts der Streaming-Dienste.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 28

Unbekannt: Killerroboter ab 10. Juli

Antwortenrunde mit den StoryBots: Staffel 2 ab 10. Juli

19/20 ab 11. Juli

Quarterback ab 12. Juli

Pasteleros contra el tiempo ab 12. Juli

Herr Spaßmobil und die Tempelritter ab 12. Juli

Record of Ragnarok: Staffel 2: Folgen 11-15 ab 12. Juli

Survival of the Thickest ab 13. Juli

Sonic Prime: Staffel 2 ab 13. Juli

Burn the House Down ab 13. Juli

Devil's Advocate ab 13. Juli

Too Hot to Handle: Staffel 5 ab 14. Juli

Five Star Chef ab 14. Juli

The Beauty Queen of Jerusalem: Season 2 ab 14. Juli

Bird Box: Barcelona ab 14. Juli

Love Tactics 2 ab 14. Juli

Neue Serien und Filme im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 28

The Hateful Eight ab 12. Juli

Machine Gun Preacher ab 13. Juli

Der Sommer, als ich schön wurde | Staffel 2 ab 14. Juli

Gamer ab 16. Juli

Neue Serien und Filme im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 28

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur - Staffel 1 ab 12. Juli

The Company You Keep - Staffel 1 ab 12. Juli

Große Erwartungen - Staffel 1 ab 12. Juli

A Superfantastica Historia do balao - Staffel 1 ab 12. Juli

The Secrets of Hillsong ab 12. Juli

Ganz oder gar nicht: Die Serie ab 12. Juli

True Lies - Wahre Lügen ab 14. Juli

Die große Hai-Zählung ab 14. Juli

Das Turnier der Haie ab 14. Juli

Unersättlich: Haie, die alles fressen ab 14. Juli

Neue Serien und Filme im Überblick

Bei Netflix steht in dieser Woche vor allem das Spin-Off zu Bird Box im Mittelpunkt, der erfolgreiche Horrorthriller zeigt die Geschehnisse der "mysteriösen Macht" jetzt in Barcelona. NFL-Fans kommen hingegen mit der Sport-Doku Quarterback auf ihre Kosten, die Patrick Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota folgt. Mit Five Star Chef nimmt Netflix zudem eine neue Wettkampf-Kochshow ins Programm auf. Weitere Highlights: Neue Folgen von Record of Ragnarok und der Mystery-Thriller Im Auftrag des Teufels mit Keanu Reeves und Al Pacino.Bei Amazon Prime Video ist das Programm in der Woche vom 10. bis 16. Juli überschaubar. Das Liebesdrama von "Der Sommer, als ich schön wurde" geht in die zweite Staffel. Weiterhin sollen es zeitexklusive Lizenztitel wie The Hateful Eight, Machine Gun Preacher und Gamer richten. Der Micky-Maus-Konzern zeigt sich hingegen auf Disney+ mit True Lies, einer Auswahl an neuen Hai-Dokus und der Enthüllungsdoku über die Hillsong Church, einer Mega-Kirche aus den USA.