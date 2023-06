Samsung will ab 2025 2nm-Chips & erstes 6G-Modem in Masse bauen

Samsung hat einen ersten Ausblick auf seinen Zeitplan für die Einführung erster Chips mit nur noch zwei Nanometern Strukturbreite gegeben. Ab 2025 will der südkoreanische Elektronikriese, der auch einer der größten Chip-Vertragsfertiger weltweit ist, derart kleine Halbleiter in großen Stückzahlen liefern können.

Während seines jährlichen Samsung Foundry Forum erklärten Vertreter von Samsung, dass man ab 2025 in der Lage sein werde, Chips für mobile Endgeräte mit nur noch zwei Nanometern Strukturbreite aus der Massenfertigung anzubieten. Ein Jahr später sollen dann Chips für High-Performance-Computing und ein weiteres Jahr später auch Chips für den Automobilsektor mit 2nm Strukturbreite gefertigt werden können.Samsung spricht bei seinen 2nm-Chips vom sogenannten "SF2"-Node und verspricht, dass sich allein durch die Umstellung auf die weiter geschrumpfte Strukturbreite eine Performance-Steigerung um 12 Prozent, eine um 25 Prozent verbesserte Energieeffizienz und eine fünfprozentige Verkleinerung in der Chipgröße ergeben werden. Dabei dienen jeweils die noch in diesem Jahr erwarteten Chips mit drei Nanometern Strukturbreite als Basis des Vergleichs.Für die kommenden Jahre plant Samsung natürlich eine weitere Schrumpfung seiner Chips. Für 2027 kündigte man zunächst die Massenfertigung im sogenannten "SF1.4"-Node an, also mit nur noch 1,4 Nanometer breiten Strukturen. Damit wiederholte man eine bereits früher geäußerte entsprechende Ankündigung, machte aber auch einmal mehr deutlich, dass die Verkleinerung der Chipstrukturen nicht mehr so schnell voranschreitet wie bisher.Insgesamt plant Samsung massive Investitionen in den Ausbau seiner Chipfertigung. Mit dem Bau neuer Fertigungsanlagen in Südkorea und Texas will man unter anderem die Reinraumkapazitäten bis 2027 im Vergleich zu 2021 um den Faktor 7,3 steigern.Dazu steigert man die Zahl der Produktionslinien im wichtigsten Werk in Südkorea deutlich, während das neue Samsung-Werk in Taylor im US-Bundesstaat Texas noch in diesem Jahr fertig werden soll, um in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 die Massenproduktion hochmoderner Chips aufzunehmen.Neben den Plänen für die 2nm-Massenfertigung hat Samsung gestern außerdem angekündigt, dass man bereits ab der ersten Jahreshälfte 2025 ein erstes 6G-Modem anbieten will. Dieses wird derzeit entwickelt und soll mit einer Strukturbreite von nur noch fünf Nanometern gefertigt werden. Im Vergleich zu den bisher üblichen Modems mit 5G-Support aus der 14-Nanometer-Fertigung soll dieses dann nur noch halb so viel Fläche benötigen und 40 Prozent energiesparender sein.