Wichtige Landmarke: NASA will Lithiumabbau in Salzsee verhindern

Seit Jahren kämpfen Umweltschützer, Landwirte und Ureinwohner gegen eine geplante Lithiumförderung im US-Bundesstaat Nevada. Jetzt bekommen sie Schützenhilfe von der mächtigen Raumfahrtagentur NASA , die das fragliche Gebiet in der bestehenden Form benötigt.

Stabiles Bild

Zusammenfassung Umweltschützer, Landwirte & Ureinwohner kämpfen gegen Lithiumförderung in Nevada.

NASA beantragt jetzt ebenfalls Schutz des ausgetrockneten Salzsees.

Zuverlässige und genaue Daten nötig für Satellitenkalibrierung.

Salzsee ist aus dem Weltraum gut erkennbar & ändert sich nicht.

US-Behörde will Förderung an dem Standort untersagen.

Widerstand: Gesetzesentwurf soll Nutzung ermöglichen.

In dem Streit geht es laut der Nachrichtenagentur AP um einen ausgetrockneten Salzsee in einer Wüstenregion im Nordosten des Bundesstaates. In den Salzablagerungen ist Lithium in relativ hoher Konzentration zu finden und könnte hier relativ gut abgeschieden und für die Verwendung in Batterien und anderen Anwendungen aufbereitet werden.Allerdings stellt sich nun die NASA quer und beantragte, dass ein 92 Quadratkilometer großer Bereich in dem Gebiet, in dem der Abbau eigentlich vorgesehen war, unter Schutz gestellt wird. Denn die Raumfahrtbehörde benötigt dieses Gebiet in seiner aktuellen Form: Es handelt sich immerhin um einen ziemlich großen Bereich, der völlig flach und gleichförmig ist. Bereits seit drei Jahrzehnten nutzt die NASA diese einzigartige Landmarke, um Satelliten zu kalibrieren."Da unsere Nation immer stärker von einer sich entwickelnden und verändernden Umwelt beeinflusst wird, ist es von entscheidender Bedeutung, über zuverlässige und genaue Daten und Bilder unseres Planeten zu verfügen", erklärte Mark Moneza von Planet Labs, einem in San Francisco ansässigen Satellitenbildverarbeitungsunternehmen. Dieses hat sich seit 2016 bei der Kalibrierung von mehr als 250 seiner Satelliten auf die NASA verlassen.Der Salzsee ist aus dem Weltraum aufgrund seiner Größe gut zu erkennen. Weiterhin ist sein Erscheinungsbild über die Jahre und die Jahreszeiten hinweg stabil. Andere Landmarken verändern ihr Aussehen hingegen stark, da unter anderem die Vegetation das Bild aus dem Weltraum stetig verändert. Die zuständige Behörde für das Land-Management soll inzwischen auch bereit sein, die Lithiumförderung an dem Standort zu untersagen. Dagegen gibt es allerdings auch Widerstand, so wurde bereits ein Gesetzesentwurf in den US-Kongress eingebracht, der die Nutzung ermöglichen soll.