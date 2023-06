Supraleitung bei Raumtemperatur: Hinweise auf Erfolg verdichten sich

Die Meldung über den Fund eines Materials, das bei normalen Raumtemperaturen supraleitende Eigenschaften aufweist, sorgte kürzlich für viele skeptische Stimmen. Nun aber scheinen unabhängige Untersuchungen zu fast identischen Ergebnissen zu kommen.

Prüfung läuft

Zusammenfassung Material, das bei Raumtemperatur supraleitende Eigenschaften aufweist

Unabhängige Untersuchungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen.

Team um Ranga P. Dias präsentiert supraleitendes Material zuerst.

Forschergruppe der University of Illinois verifiziert Messwert.

Das Team um Ranga P. Dias von der Universität von Rochester in New York hatte im März eine weitere Arbeit veröffentlicht, bei der sie ein bei hohen Temperaturen supraleitendes Material präsentierten. Allerdings funktionierte dies nur, wenn der genutzte Stoff unter einem extrem hohen Druck stand. Aufgrund früherer Probleme mit einer Publikation zum gleichen Thema und weil sich die Ergebnisse nicht direkt wiederholen ließen, wurde allerdings auch das neue Paper des Dias-Teams angezweifelt.Doch nun berichtet eine Forschergruppe der University of Illinois Chicago, dass sie den entscheidenden Messwert verifiziert hat: das scheinbare Verschwinden des elektrischen Widerstands. Das berichtete die New York Times . Dieses Ergebnis beweist zwar noch nicht, dass es sich bei dem Material wirklich um einen Raumtemperatur-Supraleiter handelt, aber es könnte andere Wissenschaftler dazu motivieren, es sich genauer anzusehen.Die neuen Messungen, die in einer Preprint-Studie veröffentlicht wurden, stammen von einem Team unter der Leitung von Russell J. Hemley, einem Professor für Physik und Chemie. Hemley selbst wollte sich noch nicht öffentlich zu der Sache äußern, da seine Publikation die Prüfung im Peer-Review noch nicht abgeschlossen hat. Allerdings genießt der Wissenschaftler im Bereich der Supraleiter-Forschung hohes Ansehen. Wenn die Dias-Daten durch ihn nun verifiziert wurden, dürfte das auch andere Forscher wieder stärker mit ins Boot holen, sich tiefergehend mit der Sache zu befassen.Sollte sich herausstellen, dass Dias und sein Team in der Sache wirklich richtig lagen, bedeutet das in der Praxis noch recht wenig. Denn der benötigte Druck, unter dem die Supraleitung deutlich im Bereich normaler Temperaturen erreicht wird, lässt sich in alltäglichen Anwendungen nicht sinnvoll realisieren. Allerdings kann die Forschung hier einen möglichen Weg zeigen, wie die widerstandslose Leitung von Strom überhaupt abseits von Temperatur-Regionen in der Nähe des absoluten Nullpunktes funktionieren kann.