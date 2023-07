LK-99 soll Supraleiter bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck sein

Eine neue Veröffentlichung zu Supraleitern versetzt aktuell die Wissenschafts-Community in Aufregung. Forscher aus Südkorea wollen eine Möglichkeit gefunden haben, Strom widerstandsfrei bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck zu leiten.

Noch nicht überprüft

LK-99 heißer Kandidat

Zusammenfassung Forscher behaupten, Strom bei Raumtemperatur und Normaldruck leiten zu können.

Wissenschaftler sehen Potenzial für bahnbrechende Anwendungen.

Das Material heißt LK-99.

Forscherteam hat Arbeit publiziert, aber es muss noch geprüft werden.

Durchbruch bei Supraleitern könnte neue Ära für die Menschheit einleiten.

Supraleiter sind nicht nur für die Forschung an sich interessant. Mit ihnen würden sich auch bahnbrechende Anwendungen entwickeln lassen. Denn fließende Ströme erzeugen Magnetfelder und mit einer widerstandsfreien Leitung würden sich extrem effiziente elektromagnetische Systeme konstruieren lassen - etwa deutlich bessere Magnetschwebebahnen.Das Problem besteht allerdings darin, dass trotz aller Fortschritte noch keine Supraleiter außerhalb von Labors verfügbar sind. Denn alle bisher bekannten Materialien benötigen extrem niedrige Temperaturen oder sehr hohe Drücke, um Strom ohne Verluste zu leiten. Daher ist die Ankündigung eines Supraleiters, der bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck funktioniert, natürlich sofort mit großer Beachtung verbunden.Das Forscherteam, das den entscheidenden Durchbruch erreicht haben will, hat seine Arbeit jetzt publiziert. Allerdings stehen bei dem Paper noch ein Peer-Review, also eine unabhängige Prüfung durch andere Fachwissenschaftler, sowie Wiederholungen in Experimenten durch Dritte aus. Erst diese werden dann zeigen, ob die Angaben zutreffen, oder ob die Ergebnisse beispielsweise durch einen nicht wahrgenommenen Fehler zustande kamen.Das Material, bei dem man die supraleitende Fähigkeit gefunden haben will, heißt LK-99. Es handelt sich um ein modifiziertes Bleiapatit. Während die meisten bekannten supraleitenden Materialien erst bei Temperaturen in der Nähe des absoluten Nullpunktes aufhören, dem Stromfluss einen Widerstand entgegenzusetzen, soll diese kritische Temperatur bei LK-99 bei 127 Grad Celsius liegen."Alle Beweise und Erklärungen deuten darauf hin, dass LK-99 der erste Supraleiter bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck ist. LK-99 bietet viele Möglichkeiten für verschiedene Anwendungen wie Magnet, Motor, Kabel, Schwebebahn, Stromkabel, Qubit für einen Quantencomputer , THz-Antennen usw. Wir glauben, dass unsere neue Entwicklung ein brandneues historisches Ereignis sein wird, das eine neue Ära für die Menschheit einleitet", schreiben die Forscher in ihrem Papier. Ob sie Recht behalten, wird sich wohl erst in den kommenden Monaten herausstellen.