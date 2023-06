Dünn, leicht, stark: Acer Swift 3-Laptops bei Media Markt im Angebot

Wenn es um schlanke, leichte und gleichzeitig leistungsstarke Notebooks geht, hat Acer die Nase vorn. Vor allem das Swift 3 mit Intel-Hardware, OLED-Display und schnellen SSDs zeigt in der Premium-Mittelklasse ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - jetzt bei Media Markt.

Vom 16-Zoll-Allrounder bis hin zum OLED-Luxus auf 14 Zoll

Die Acer Swift 3-Familie gehört zu den Bestsellern im Onlineshop von Media Markt. Dabei sinken aktuell die Preise für vier der beliebtesten Konfigurationen. Vom kompakten 14-Zöller mit OLED-Technik bis hin zum 16-Zoll-Format als Desktop-Ersatz im Home-Office oder am Arbeitsplatz im Büro.Im Mittelpunkt der Media Markt Angebote steht das Acer Swift 3 mit großzügiger 16-Zoll-Diagonale (ca. 41 cm), da es eine Top-Ausstattung mit einem großen Bildschirm zu einem Preispunkt von unter 1000 Euro kombiniert. Verbaut wird ein Intel Core i7-Prozessor der 11. Generation mit einer Leistungsfähigkeit von bis zu 4,8 GHz auf vier Rechenkernen. Außerdem sind 16 GB RAM und eine schnelle 1-TB-SSD mit an Bord.Trotz seines großen FullHD-IPS-Displays bringt das Swift 3 nur 1,8 Kilogramm auf die Waage und ist mobil mit einer Akkulaufzeit von bis zu 11,5 Stunden optimal aufgestellt. Abschließend profitiert man vom flotten Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C mit Thunderbolt-4-Technologie, Intel Iris Xe-Grafik und natürlich der beleuchteten FineTip-Tastatur.Wer hingegen einen kompakten Laptop für unterwegs oder ein modernes OLED-Display bevorzugt, der sollte sich die 14-Zoll-Modelle des Acer Swift 3 genauer ansehen - wahlweise in Varianten mit Intel Core i5 oder Core i7 . Hier bietet Acer eine 2.8K-Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln, DDR5-Arbeitsspeicher und CPUs mit Intel Evo-Optimierung. Außerdem zeigen sich die Notebooks mit Wi-Fi 6E, HDMI 2.1 und einem Gewicht von nur 1,4 Kilogramm.