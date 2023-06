Pumuckl kehrt zurück und spricht dank KI-Hilfe mit "Originalstimme"

Meister Eder und sein Pumuckl sind wohl allen Kindern der 1980er und auch danach ein Begriff, die Serie durfte jahre- und jahrzehntelang im Kinderfernsehen nicht fehlen. RTL plant eine Neuauflage und in dieser soll der "Kobold mit dem roten Haar" in seiner Originalstimme sprechen.

Zwei Pumuckl-Versionen

Das Problem dabei: Hans Clarin, der dem Zeichentrick-Kobold in der Serienumsetzung der Kinderreihe von Ellis Kaut die so markante Stimme geliehen hat, ist bereits vor 18 Jahren verstorben. Dennoch wird man Pumuckl wieder so hören können, wie es von 1982 bis 1988 der Fall war.RTL, wo die "Neue Geschichten vom Pumuckl" betitelte Serie ab Ende 2023 laufen wird, greift hierzu zur Unterstützung durch eine künstliche Intelligenz zurück. Wie RTL auf seiner Seite schreibt, wird die KI die Stimme Clarins aber nicht von Grund auf neu erschaffen bzw. wieder zum Leben erwecken.Denn Pumuckl wird vom bayerischen Kabarettisten Maximilian Schafroth gespielt, dieser ist nicht nur als Vorlage für die Bewegungen des rothaarigen Kobolds zuständig, sondern auch für die Stimme. Schafroth spricht alle Dialoge zunächst in seiner eigenen Interpretation, die vermutlich nahe beim Original liegen wird, erst dann wird diese mithilfe einer Stimm-KI in Richtung Clarin verändert.Dabei hat sich RTL etwas doch ziemlich Interessantes einfallen lassen: Man wird nämlich beide Versionen veröffentlichen. Wie der Sender in einem Beitrag schreibt, wird man auf dem hauseigenen Streaming-Portal RTL+ beide Versionen abrufen können - also Schafroths Original und die per KI angepasste Stimme. Man darf also durchaus gespannt sein, wie viel Unterschied zwischen diesen Versionen besteht.Grundsätzlich handelt Neue Geschichten vom Pumuckl von Florian Eder (Florian Brückner), dem Neffen von Meister Eder (damals von Gustl Bayrhammer gespielt). Dieser kehrt in die Schreinerwerkstatt seines Onkels zurück - und macht dort die Bekanntschaft von Pumuckl, der erneut im Leim kleben bleibt und dadurch sichtbar wird.