Xbox Series X: Media Markt verkauft günstiges Bundle mit Diablo 4

Wer mit dem Gedanken spielt, Diablo 4 mit dem Kauf einer neuen Konsole zu verbinden, sollte sich dieses Xbox Series X-Bundle genauer ansehen. Media Markt bietet die Microsoft-Konsole mit Blizzards neuem Action-Rollenspiel deutlich günstiger an als beim Einzelkauf.

Kurzer Preisvergleich: Die Xbox Series X wird derzeit für 499 Euro gehandelt, Diablo 4 hingegen ist für circa 75 Euro erhältlich. Mit dem Bundle von Media Markt kann man so immerhin 14 Euro sparen. Zudem kommt das Bundle mit den In-Game-Boni Lichtträger (Reittier) und Schabrake des Glaubens (Reittierrüstung). Passend dazu sinkt auch der Preis für weitere Xbox-Controller Die Xbox Series X, hat sich durch ihre beeindruckende technische Leistungsfähigkeit einen Namen gemacht und ist nun im Bundle mit dem Action-Rollenspiel Diablo 4 erhältlich. Die Konsole verfügt über eine AMD Zen 2- und RDNA 2-Architektur, die 12 Teraflops an Grafikleistung bietet und eine Auflösung von bis zu 4K/8K unterstützt.Zudem gewährleistet das Velocity Architecture SSD-System schnelle Ladezeiten und nahtlose Spielwechsel. Die Konsole verfügt weiterhin über einen HDMI 2.1-Ausgang, der Funktionen wie Auto Low Latency Mode (ALLM) und Variable Refresh Rate (VRR) mit bis zu 120 Hz unterstützt. Das bringt für Spieler, die höchste Leistungsfähigkeit suchen, eine tolle Gameplay-Erfahrung.Das mitgelieferte Spiel , Diablo 4, ist die neueste Fortsetzung in der populären Diablo-Serie von Blizzard Entertainment. Diablo 4 bringt Spieler zurück in die dämonische Welt von Sanctuary, die von teuflischen Mächten bedroht wird. Das Spiel folgt einer offenen Welt-Struktur und bietet eine düstere und grimmige Atmosphäre, die für die Serie charakteristisch ist.Das Gameplay bleibt den hack-and-slash Wurzeln treu und führt gleichzeitig eine Reihe neuer Mechanismen und Funktionen ein. Darunter sind auch individualisierbare Charakterklassen und einen Mehrspielermodus, was den Spielspaß weiter erhöht. Mit der Xbox Series X können Spieler die atemberaubende Grafik und das immersive Gameplay von Diablo 4 in seiner besten Form erleben.