Tyler Rake: Extraction 2: Der Trailer zum Netflix-Film liefert Action pur

Zurück von den Toten

Tyler Rake ist wieder da: Auch wenn der von Chris Hemsworth gespielte Söldner seinen ersten Netflix-Film nur um Haaresbreite überlebte, lässt er es in der Fortsetzung keineswegs ruhiger angehen. Eher das Gegenteil dürfte der Fall sein, wie jetzt der erste offizielle Trailer zum potenziellen Actionhit zeigt.Tyler Rake: Extraction 2 knüpft an das spektakuläre Ende des ersten Films aus dem Jahr 2020 an. Der australische Söldner Tyler Rake bekommt hier seinen nächsten, aber nicht minder tödlichen Auftrag und wieder geht es um eine höchst gefährliche Befreiungsaktion. Dieses Mal soll er die Familie eines georgischen Gangsters aus dem Gefängnis befreien.Allerdings scheint der Film auch noch an vielen anderen Schauplätzen zu spielen, wie der nun veröffentlichte Trailer zeigt. Etwa sehen wir, wie Rake auf einem Zug und in eisiger Kälte gleich mehrere Feinde im Alleingang ausschaltet oder einhändig am Glasdach eines Hochhauses hängt. Actionfans dürften wohl wieder voll auf ihre Kosten kommen.Inszeniert wird Tyler Rake: Extraction 2 erneut vom Regisseur Sam Hargrave, das Drehbuch stammt vom Actionspezialisten Joe Russo, wobei die Figur Tyler auf "Ciudad" von Andre Parks basiert. Neben dem Thor-Star Chris Hemsworth kehrt auch Golshifteh Farahani in ihre Rolle als Söldnerin Nik Khan zurück, die sie bereits im ersten Film verkörpert hatte.In weiteren Rollen spielen dieses Mal noch Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt und Tinatin Dalakishvili mit. Tyler Rake: Extraction 2 startet am 16. Juni 2023 weltweit und exklusiv bei Netflix.