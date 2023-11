Google Drive-App erhält einen verbesserten Dokumenten-Scanner

Insbesondere in Deutschland kommt man einfach nicht davon weg, die wichtige Kommunikation auf Papier abzuwickeln. Zumindest die eigene Weiternutzung und Archivierung wird zukünftig aber einfacher, da Google seinen Nutzern einen deutlich verbesserten Dokumenten-Scanner bietet.

Einfacher Archivieren

Direkt Synchronisiert

Zusammenfassung Google verbessert Dokumenten-Scanner für Drive-App.

Digitalisierung von Dokumenten wird vereinfacht.

Neue Scanner-Funktion für Android-Nutzer.

Manueller und automatischer Scan-Modus wählbar.

Mehrseitiges Scannen und Bildbearbeitung möglich.

Anwendung von Farb- und Graustufenfiltern.

Gescannte Dokumente werden in Google Drive gespeichert.

Schon länger erfreuen sich diverse Apps, mit denen sich Briefe und andere Unterlagen einfach digitalisieren lassen, großer Beliebtheit. Allerdings bekommt man die grundlegenden Funktionen zwar oft kostenlos, wird aber ständig mit den Versuchen genervt, doch noch kostenpflichtige In-App-Käufe zu tätigen.Entsprechend dürften sich Nutzer von Google Drive freuen, dass Google hier nun ebenfalls einen deutlich verbesserten Dokumenten-Scanner integriert. Dies gilt zumindest für die Android-App des Dienstes, wie aus einem Bericht bei 9to5google hervorgeht. In der Version 2.23.457.1 bringt diese nun eine runde Schaltfläche mit einem Kamera-Symbol mit, über die das Tool erreichbar ist.In dem Scanner-Bereich kann der Nutzer zwischen zwei Betriebsmodi wählen: Manuell und Automatisch. Wenn man Manuell anklickt, muss der Nutzer die Aufnahmetaste drücken, sobald das Dokument in der Kamera deutlich sichtbar ist. Im automatischen Modus erfasst die App das Dokument direkt, sobald das Telefon stabil ist und das zu scannende Dokument erkannt wird.Sobald das jeweilige Blatt gescannt ist, lassen sich weitere Seiten erfassen, um ein mehrseitiges Dokument zu erstellen. Nach dem Fotografieren der Dokumente lässt sich jedes einzelne Bild zuschneiden und drehen. Es gibt auch eine automatische Zuschneidefunktion. Darüber hinaus können die NUtzer auch Filter anwenden: Auto, Farbe und Graustufen stehen zur Wahl. Der Farbfilter verstärkt die Farben, während der Graustufenfilter Bilder in monochrome Bilder umwandelt.Sobald all diese Schritte abgeschlossen sind, werden die gescannten Dokumente im zugehörigen Google Drive-Konto gespeichert. In der App lässt sich auch der Ordner auswählen, in dem die gescannten Dokumente abgelegt werden sollen. Damit stehen sie direkt auch auf anderen Geräten zur Verfügung, in denen man mit dem eigenen Google-Account arbeitet.