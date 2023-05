Nvidia-Chef: Dank KIs kann jetzt jeder ein Programmierer sein

Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT liefern bereits beeindruckend "real" klingende Texte. Doch KIs beherrschen auch andere Tricks, dazu zählt die Fähigkeit, Profis und allen anderen beim Coden zu helfen - und das feiert Nvidia-CEO Jensen Huang als Ende der "digitalen Kluft".

Nvidia-CEO Jensen Huang: Jeder kann Programmierer sein - digitale Kluft geschlossen

Jeder kann ein Programmierer sein: Das ist im Wesentlichen die Nachricht von Nvidia-Chef Jensen Huang. Denn der Chief Executive Officer des Grafikkartenherstellers sagte im Rahmen der derzeit stattfindenden Computex-Messe in Taiwan, dass man nur mit einem Computer "sprechen" muss, um auch Code generieren zu können.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, ist die KI-Begeisterung von Nvidia natürlich kein Zufall, da das Halbleiterunternehmen zu einem der wichtigsten Anbieter von Chips und Computersystemen für künstliche Intelligenz geworden ist.Das spiegelt sich auch beeindruckend in den Geschäftszahlen wider, denn vergangene Woche hat Nvidia für das zweite Quartal einen Umsatz prognostiziert, der satte mehr als 50 Prozent über den Schätzungen der Einschätzungen der Wall-Street-Analysten liegt. Als Grund dafür gab Nvidia an, dass das vor allem an gestiegenen Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz begründet ist."Es steht außer Frage, dass wir uns in einer neuen Computer-Ära befinden", sagte Huang nun dazu. "In jeder neuen Ära der Datenverarbeitung konnte man Dinge tun, die vorher nicht möglich waren, und künstliche Intelligenz gehört sicherlich dazu. Die Programmierschwelle ist unglaublich niedrig. Wir haben die digitale Kluft geschlossen. Jeder ist jetzt ein Programmierer - man muss dem Computer nur etwas sagen."Laut Huang ist das auch nur der Beginn: "Die Geschwindigkeit des Fortschritts ist der Grund für das schnelle Wachstum, weil es so einfach zu benutzen ist. Dies wird buchstäblich jede einzelne Branche betreffen."