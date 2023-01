Neue Art von betrügerischen Apps macht sich auf Google Play breit

Im Google Play Store macht gerade eine neue Art von betrügerischen Apps die Runde, die es gar nicht nötig haben, die Nutzer zu hacken. Millionen Menschen haben Anwendungen installiert, die tolle Belohnungen für die Erfüllung von Aufgaben versprechen, die sie nie erhalten.

Kein Virus, sondern einfach nur Abzocke nach Strich und Faden

Lucky Step - Walking Tracker - 10 Millionen Downloads

WalkingJoy - 5 Millionen Downloads

Lucky Habit: Gesundheits-Tracker - 5 Millionen Downloads

Zusammenfassung Betrügerische Apps im Google Play Store

Versprechen Belohnungen, die nicht einlösbar sind

Nutzer müssen immer mehr Werbung ansehen

Geschenkkarten-Option wurde in Update entfernt

Apps tarnen sich u.a. als Aktivitätsverfolgungs-Anwendungen

Geht es um dunkle Machenschaften im Netz, ist oft die Rede von Viren, Malware oder ähnlichem. Auch rund um den Play Store müssen wir immer wieder über Apps berichten, die Schädlinge im Gepäck haben und so beispielsweise mit Anzeigenbetrug Geld verdienen.Wie Dr. Web jetzt schreibt, erfreut sich aktuell eine ganz andere Art an zwielichtigen Anwendungen im App-Store von Google großer Beliebtheit. Die versprechen Belohnungen, dahinter verbirgt sich aber nur die Absicht, Nutzern so viel Werbung wie möglich anzuzeigen. Die Analyse befasst sich mit drei Anwendungen, die zusammen über 20 Millionen Downloads aufweisen.Ein Blick auf die Namen verrät schon viel über den Ansatz: Die Apps tarnen sich alle als Anwendungen zur Aktivitätsverfolgung. Sie machen alle das Versprechen, Nutzern zufällige Belohnungen zu gewähren, wenn gewisse Ziele erreicht werden. Wie Dr. Web analysiert, ist es aber praktisch unmöglich, die Preise auch wirklich einzulösen. Das Prinzip: Die Macher wollen die Nutzer so lange wie möglich bei der Stange halten, um immer weitere Werbeclips anzusehen.Die erste Hürde: Die Apps geben für die Auszahlung eine fast unerreichbar hohe Schwelle an. Um diese "Gewinne" dann überhaupt freischalten zu können, so die Behauptung, müssen Produkt-Videos angesehen werden. Im nächsten Schritt folgt dann noch mehr Werbung, die angeschaut werden soll, um angeblich "den Abhebungsprozess zu beschleunigen". "Dabei haben die Apps keine der von den Nutzern angegebenen Zahlungsdaten überprüft, sodass die Chancen, das von diesen Apps versprochene Geld zu erhalten, äußerst gering sind", so Dr. Web.Die App 'Lucky Step - Walking Tracker' geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Zum Start hatte der Anbieter angegeben, dass In-App-Belohnungen in Geschenkkarten für Online-Stores umgewandelt werden könnten und eine entsprechende Option dargestellt. In einem Update wurde diese Option ohne Ersatz entfernt. "Belohnungen" werden weiter vergeben, ein Hinweis auf irgendeine Möglichkeit zur Umwandlung gibt es aber nicht mehr.