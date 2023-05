Dyson-Woche bei Media Markt: Großer Rabatt auf Akkusauger gestartet

Bei Media Markt startet jetzt die Dyson-Woche mit einem starken Rabatt auf kabellose Staubsauger, Luftreiniger und Haarstyler. Zum Bestpreis zeigen sich vor allem Akkusauger wie der Dyson V8, V11 und sogar der Dyson V15 Detect mit Laserdüse. Wir verraten euch die Details.

Dyson Week bei Media Markt Staubsauger jetzt stark reduziert!

Media Markt Angebote: Die Dyson Brand-Week

Dyson V8 Absolute: Der günstige Akku-Staubsauger für Einsteiger

Dyson V8 Absolute (2022) Jetzt für 319 Euro bei Media Markt

Dyson V11 Absolute: Die neue Mittelklasse für unter 500 Euro

Dyson V11 Absolute (2022) Jetzt für 489 Euro bei Media Markt

Dyson V15 Detect Absolute: Das aktuelle High-End-Modell mit Laser

Dyson V15 Detect Absolute (2022) Jetzt für 659 Euro bei Media Markt

Im Preisvergleich kann sich der Online-Shop von Media Markt bei vielen Dyson-Produkten durchsetzen und einen Tiefpreis anbieten. Zudem profitiert ihr von einer versandkostenfreien Lieferung. Die Rabattaktion ist nur bis einschließlich 28. Mai gültig, schnell sein lohnt sich.Der Dyson V8 Absolute (2022) ist ein kabelloser Stabstaubsauger, der für seine hohe Saugleistung und benutzerfreundlichen Merkmale bekannt ist. Er verfügt über eine leistungsstarke V8-Motorleistung, die für tiefgründige Reinigung sorgt, und ein HEPA-Filtersystem, das allergene Partikel und Mikroben aus der Umgebungsluft entfernt.Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten ermöglicht der V8 Absolute eine effektive Reinigung von sowohl harten Böden als auch Teppichen. Darüber hinaus lässt er sich in einen Handstaubsauger umwandeln, um auch schwer zugängliche Bereiche leicht reinigen zu können.Der Dyson V11 Absolute ist eine Weiterentwicklung des V8 mit deutlich verbesserter Saugkraft und Laufzeit. Dieser kabellose Staubsauger verfügt über intelligente Sensoren, die den Reinigungsmodus automatisch an den Bodentyp anpassen, wodurch sowohl die Reinigungsleistung als auch die Akkulaufzeit optimiert wird.Der V11 Absolute hat eine solide Laufzeit von bis zu 60 Minuten und eine LCD-Anzeige, die Echtzeitinformationen über die Leistung und verbleibende Akkulaufzeit bietet. Darüber hinaus wird er mit einer Reihe von Aufsätzen geliefert, die für verschiedene Reinigungsaufgaben geeignet sind.Der Dyson V15 Detect Absolute (2022) repräsentiert die neueste Generation der Dyson-Staubsauger und verfügt über innovative Technologien zur Verbesserung der Reinigungsleistung. Eine davon ist die Laser-Erkennung, die unsichtbaren Staub auf Oberflächen sichtbar macht.Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist der Piezo-Sensor, der die Größe und Menge der aufgesaugten Partikel erfasst und auf einem LCD-Bildschirm darstellt, was eine tiefere Einsicht in die Reinigungsleistung ermöglicht. Der V15 Detect Absolute bietet außerdem eine lange Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten und wird mit einer Vielzahl Aufsätzen und Bodendüsen geliefert.