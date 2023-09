Tarif-Bundle: Galaxy S23 und 60 GB Telekom-Allnet-Flat bei Freenet

Freenet hat das nächste Schnäppchen parat: Wer jetzt ein Galaxy S23 mit einer Allnet-Flat mit 60 GB LTE bucht, kann dank Cashback im Angebot richtig viel im Vergleich zum regulären Tarif sparen. Aber Achtung - das Angebot gibt es nur für kurze Zeit.

Anzeige

Effektiver Bestpreis

Effektivpreis, Cashback, Gerätekosten

Details zum Green LTE 60 GB im D-Netz: 60 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s)

Telekom-Netz

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

Monatliche Kosten: 34,99 Euro im Monat

0,00 Euro Anschlusspreis - Befreiung durch SMS*

79,99 Euro Einmalpreis für das Gerät

60 Euro Cashback

Direkt zur Angebotsseite bei Freenet

LTE-Geschwindigkeit bis 50 MBit/s

*Anschlusspreisbefreiung durch SMS

Nur für kurze Zeit! Freenet Telekom-Deal Allnet-Flat mit Galaxy S23 und 60 GB LTE

Zum Angebot

Alternative: iPhone 14 Pro 128 GB für 35 Euro Gleiche Tarifkonditionen für 49 Euro/Monat

Zum Angebot

Zusammenfassung Freenet bietet Galaxy S23 mit Allnet-Flat und 60 GB LTE an

Regulärer Preis für Tarif ca. 47 Euro, aktuell 35 Euro monatlich

Kein Anschlusspreis, einmalig 80 Euro für das Smartphone

60 Euro Cashback bei Vertragsabschluss

Rechnerisch ca. 5 Euro monatlich für Tarifs

Angebot zeitlich begrenzt, gute Netzabdeckung im Telekom-Netz

Anschlusspreis wird bei SMS-Bestätigung erstattet

Alternativ: iPhone 14 Pro mit gleichen Tarifleistungen für 50€/Monat (eff. 8,57€)

Jetzt bei Freenet buchen!

Freenet macht dabei ein interessantes Angebot. Man bekommt den Green LTE-Tarif im Telekom-Netz jetzt für zwei Jahre mit 60 GB LTE. Dieser Tarif kostet regulär 46,99 Euro im Monat. Dabei zahlt man normalerweise noch einmalig 29,99 Euro Anschlusspreis, die bei dieser Aktion auch noch entfallen.Im Rahmen der neuen Aktion gibt es jetzt ein Galaxy S23 mit 256 GB Speicher für einmalig 79,99 Euro dazu. Das S23 kommt mit 256 GB Speicherplatz und ist in verschiedenen Farben verfügbar. Der Durchschnittspreis für dieses Samsung-Smartphone liegt bei rund 740 Euro im Preisvergleich . Freenet bietet es einzeln (ohne Vertrag) zum Kauf für 909 Euro an, Samsung selbst verlangt noch 949 Euro Man muss kein Rechenkünstler sein, um dieses Angebot attraktiv zu finden. Freenet legt aber noch einen drauf: Es gibt bei Vertragsabschluss einmalig 60 Euro Cashback. Rechnet man alle regulären Kosten für die Aktion ein, kommt man auf einen Gesamtpreis von 859,75 Euro in den kompletten 24 Monaten oder eben auf 35,82 Euro im Monat - und das inklusive Galaxy S23 mit großem 256 GB Speicher.Zieht man die rund 740 Euro des S23 noch von den Gesamtkosten ab, verbleiben reine Tarifkosten in Höhe von 119,75 Euro in 2 Jahren - Das ergibt dann also rein rechnerisch 4,99 Euro im Monat für einen 60 GB-Tarif im Netz der Telekom Übrigens: Alternativ gibt es die Green LTE Allnet-Flat mit 60 GB ohne ein Gerät für 29,99 Euro monatlich (für die ersten 24 Monate). Dabei zahlt man einmalig noch 29,99 Euro Anschlusspreis. Nimmt man diesen Preis als Rechenbeispiel und vergleicht es mit dem Galaxy S23-Angebot, verlangt Freenet unter 30 Euro für das Smartphone - und das ist ein Top-Deal!Bei dem Angebot profitiert man zudem von der guten Abdeckung im D-Netz der Telekom. Das jeweils in den Tarifen inkludierte Datenvolumen kann man in den Allnet-Flats mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im Download und bis zu 25 MBit/s im Upload nutzen.Der Anschlusspreis wird Dir durch freenet erstattet, wenn Du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text "AG Online" (ohne Sonderzeichen) an die 22240 sendest. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.