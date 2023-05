Fast die Hälfte des gesamten Web-Traffics stammt von Bots

Bots sind aus dem heutigen Internet nicht mehr wegzudenken und bedeuten auch nicht, dass die automatisch "böse" sind bzw. mit Spam, Angriffen etc. zu tun haben. Natürlich ist das aber vielfach der Fall, denn ansonsten wäre eine Zahl von 47,4 Prozent Bot-Traffic nicht möglich.

"Böse" Bots sind auf dem Vormarsch

Denn zu diesem Schluss kommt ein Bericht des Cyber-Sicherheitsunternehmens Imperva. Dieses hat seinen zehnten alljährlichen Bad-Bot-Report veröffentlicht (via Security Magazine ) und dieser beinhaltet eine globale Analyse des automatisierten Bot-Verkehrs im Internet. Wie man aus dem Titel des Reports schlussfolgern kann, stehen für die Imperva-Untersuchung allerdings "böse" Bots im Vordergrund.Und die Ergebnisse sind zweifellos erstaunlich, und zwar nicht unbedingt im Guten. Denn zum vierten Mal in Folge ist das Volumen des "Bad Bot"-Internet-Verkehrs angestiegen. Konkret gemeint sind hier bösartige, automatisierte Softwareanwendungen. Diese sind in der Lage, Missbrauch und Angriffe mit hoher Geschwindigkeit durchzuführen. Im Jahr 2022 gab es einen Anstieg von 2,5 Prozent auf 30,2 Prozent."Automatisierte Angriffe mit Business-Logik sind auf dem Vormarsch, angetrieben von bösartigen Bots, die sich der Erkennung entziehen und gleichzeitig Schaden anrichten und Online-Betrug ermöglichen können", erläutert Imperva. "Sie imitieren menschliches Verhalten und missbrauchen die Business-Logik, sodass Bedrohungsakteure und Betrüger eine breite Palette bösartiger Aktivitäten durchführen können."Dabei verzeichneten der Reiseverkehr (24,7 Prozent), der Einzelhandel (21 Prozent) und die Finanzdienstleistungssparte (12,7 Prozent) die meisten Bot-Angriffe. Bezüglich Bot-Traffic waren Gaming mit 58,7 Prozent und Telekommunikation mit 47,7 Prozent führend.Insgesamt wird der Bot-Traffic wohl schon bald die menschliche Nutzung übertreffen: Denn im Vorjahr kamen Bots auf 47,4 Prozent, das ist ein Plus von immerhin 5,1 Prozent.