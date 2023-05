WhatsApp bekommt Möglichkeit zum Editieren gesendeter Nachrichten

WhatsApp war viele Jahre lang ein recht starres Software-Gebilde, doch Meta hat seine Anwendung zuletzt immer weiter aufgebohrt. Dazu zählt auch das Bearbeiten bereits gesendeter Nachrichten. Bereits im Februar ist auf Android und iOS ein Betatest aufgetaucht, nun folgt das Web.

Beta-Test von WhatsApp Web

Bei Twitter gab es viele Jahre lang die Forderung, dass der Kurznachrichtendienst endlich die Möglichkeit bereitstellen soll, gesendete Tweets bearbeiten zu können. Das hat das Social-Media-Unternehmen mittlerweile auch umgesetzt, allerdings nur für Bezahlnutzer, die Twitter Blue abonnieren.Das Editieren von WhatsApp-Nachrichten wird hingegen kostenlos sein, man muss also nichts bezahlen, um einen peinlichen Tippfehler beseitigen zu können. Das gilt allerdings nur für die ersten 15 Minuten, denn die Anwender bekommen nur so lange Zeit, um die Änderungen vorzunehmen. Danach kann die Nachricht allenfalls noch ganz gelöscht, nicht aber modifiziert werden.Im Februar wurde diese Option im Rahmen der mobilen App entdeckt, allerdings nur im Zuge einer begrenzt zur Verfügung stehenden Beta. Das gilt nun auch für WhatsApp Web. Denn wie WABetaInfo berichtet, ist nun auch für die Web-Version des Messengers eine Edit-Funktionalität verteilt worden. Allerdings gilt auch hier, dass die Verfügbarkeit begrenzt ist, und zwar auf eine nicht genau bekannte Zahl an Beta-Testern.Hierzu hat WhatsApp vor Kurzem auch ein passendes Beta-Programm gestartet, nun wissen wir, wozu dieses zunächst gedacht ist. Denn über das Pfeil-nach-unten-Symbol bei einer bestimmten Nachricht kann man ein neues Fenster öffnen, das das Bearbeiten einer Nachricht erlaubt. Das ist bei einzelnen Nachrichten sowie Gruppenchats möglich.Das Betaprogramm für WhatsApp Web soll in den nächsten Wochen erweitert werden, damit werden immer mehr Menschen dieses ausprobieren können. WABetaInfo bestätigt außerdem, dass das Editieren bald allgemein für mobile Anwendungen verfügbar sein wird.