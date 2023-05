China investiert jetzt massiv in Europa - vor allem in Akku-Werke

Chinas Rolle in der europäischen Wirtschaft verändert sich derzeit spürbar. In den letzten Jahren überwogen Fusionen und Übernahmen, jetzt aber investiert man aus Fernost mehrheitlich in den Aufbau neuer Produktionsanlagen.

Besser als verlieren

Zusammenfassung Chinas Investitionen in Europa: 57% in Wirtschaftsprojekte

Akquisitionen chinesischer Unternehmen in Europa rückläufig

Chinesische Unternehmen wichtige Akteure in Europa

Bedeutende Projekte bei Akkuwerken durch CATL, Envision AESC und SVOLT

Europa abhängig von Importen aus China, Japan und Südkorea

EU-Kommission will Selbstversorgung stärken

China baut Fertigungskapazitäten, um Geschäft nicht zu verlieren

Laut eines aktuellen Berichts der Wirtschaftsforschungs-Institute MERICS und Rhodium Group, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, flossen im vergangenen Jahr 57 Prozent der chinesischen Direktinvestitionen in Europa in Wirtschaftsprojekte auf der grünen Wiese. Der überwiegende Anteil bestand dabei im Bau von Produktionsanlagen für Batteriespeicher In den vorhergehenden Jahren überwogen bei den Auslandsinvestitionen chinesischer Unternehmen in Europa noch die Übernahmen. Hier gingen die Aktivitäten aber deutlich zurück. Die größte Akquisition des letzten Jahres war der Kauf des Entwicklerstudios Sumo Digital durch den Internet-Konzern Tencent. Dieser hatte ein finanzielles Volumen von über einer Milliarde Euro, alle anderen Fusionen und Übernahmen lagen lediglich im Millionen-Bereich."Wir sind Zeugen eines bedeutenden Wandels in der Art und Weise, wie chinesische Unternehmen in Europa investieren. Chinesische Firmen sind zu wichtigen Akteuren in Europas grüner Transformation geworden", sagte Agatha Kratz, Direktorin der Rhodium Group. Zu den bedeutendsten Projekten des letzten Jahres gehörte der Bau von Akkuwerken durch CATL, Envision AESC und SVOLT.Bisher kann Europa seinen Bedarf an Akkuzellen nicht annähernd selbst decken und ist stark abhängig von Importen aus China, aber auch aus Japan und Südkorea. Die EU-Kommission hat allerdings den klaren Fahrplan ausgegeben, die Selbstversorgung zu stärken. Für die chinesischen Produzenten ist somit der Aufbau von Fertigungskapazitäten in Europa auch eine Vorbeugungsmaßnahme, um das Geschäft mit den europäischen Autoherstellern und anderen Abnehmern nicht zu verlieren.