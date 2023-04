Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: das sollen die Daten des Über-Tablets sein

Samsung wird in den kommenden Monaten mit dem Galaxy Tab S9 Ultra nach reichlich Wartezeit wohl endlich wieder ein Upgrade für seine Reihe von High-End-Tablets mit Android auf den Markt bringen. Jetzt liegen angeblich erneut konkrete technische Daten für das "Über-Tablet" vor.

Beim Galaxy Tab S9 Ultra will Samsung wohl wieder das Beste vom Besten bieten

Zusammenfassung Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: 14,6 Zoll Super AMOLED-Display, 2960x1848 Pixel, 16:10-Format

Max. 120 Hz Bildwiederholrate, 5,5 mm Bauhöhe, 737 Gramm Gewicht

11.200mAh-Akku, 45-Watt-Schnellladen, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Bis zu 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher, Preis wahrscheinlich höher als Galaxy Tab S8 Ultra

Kämpft gegen Apple iPad Pro und andere High-End-Tablets

Samsung

Über seinen Twitter-Account veröffentlichte der chinesische "Leaker" Ice Universe eine Liste von Spezifikationen für das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, die sich gewaschen hat. Anscheinend will Samsung nahtlos an das Vorgängermodell anknüpfen und mit einer extremen High-End-Ausstattung gegen Produkte wie das Apple iPad Pro antreten.Dem Bericht zufolge wird das Galaxy Tab S9 Ultra mit einem 14,6 Zoll großen Super AMOLED-Display ausgerüstet sein, das mit 2960x1848 Pixeln eine sehr hohe Auflösung bietet. Das Panel bleibt also im 16:10-Format, womit bei der Wiedergabe von 16:9-Videos schmale Ränder oben und unten bleiben dürften.Das Panel dürfte wieder 120 Hertz maximale Bildwiederholrate bieten, da es sich in der Größe und mit seiner WQXGA+-Auflösung nicht vom Bildschirm des Tab S8 Ultra unterscheidet. Auch bei den Maßen soll das neue Maxi-Tablet von Samsung dem Vorgänger sehr nahe kommen oder gar identisch sein. Die Bauhöhe wird mit 5,5 Gramm angegeben, während das Gewicht bei 737 Gramm liegen soll.Angesichts der enormen Größe wäre dies wohl durchaus beeindruckend, zumal Samsung hier angeblich einen 11.200mAh-Akku mit 45-Watt-Schnellladen integriert. Die technische Basis des neuen Galaxy Tab S9 Ultra bilden dem Leak zufolge der Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy von Qualcomm , den man mit bis zu 16 Gigabyte LPDDR5X-Arbeitsspeicher kombiniert.All die High-End-Hardware dürfte allerdings auch ihre Auswirkungen auf die Preisgestaltung haben. Das Galaxy Tab S8 Ultra kostete beim Start bereits 1100 Euro. Angesichts gestiegener Kosten und der allgegenwärtigen Inflation ist fraglich, ob Samsung nicht bei der Galaxy Tab S9-Serie wie schon bei den aktuellen High-End-Smartphones der Galaxy S23-Serie die Preise anheben wird.