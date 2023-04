Samsung Galaxy Watch 6 wieder mit Lünette und stärkerem Prozessor?

Samsung arbeitet auch in diesem Jahr wieder an einer Serie von neuen Smartwatches mit Wear OS. Jetzt liegen erstmals einige Angaben zur Samsung Galaxy Watch 6-Serie vor, wobei unter anderem von der Rückkehr bewährter Designmerkmale und mehr Rechenpower die Rede ist.

Nur 10 Prozent mehr Leistung, dafür aber hübscheres Design?

Zusammenfassung Samsung arbeitet an neuer Galaxy Watch 6-Serie mit Wear OS.

Schnellerer Prozessor (Exynos W980) und größere Displays.

Features: Tracking-Funktionen, Zyklus-Analyse, usw.

Design: Drehende Lünette, schrumpfender Display-Rand.

Marktstart im August, Preise noch unbekannt.

91mobiles

Dem Portal SamMobile liegen nach eigenen Angaben erste Informationen zur Hardware-Ausstattung der Smartwatches der neuen Galaxy Watch 6-Serie vor. Zuallererst ist davon die Rede, dass Samsung bei den neuen "smarten Uhren" auf einen schnelleren Prozessor setzen wird. Konkret soll es sich um den sogenannten Samsung Exynos W980 handeln, der die Nachfolge des Exynos W920 antritt.Der neue Chip soll wohl kaum große Neuerungen mit sich bringen und wird den Angaben zufolge wieder im 5-Nanometer-Maßstab gefertigt sein. Letztlich setzt Samsung hier wohl nur auf einen leicht erhöhten Takt der CPU, sodass die Leistung dem Bericht zufolge um rund 10 Prozent zulegen wird.Anderen Meldungen zufolge wird die Galaxy Watch 6-Serie mit etwas größeren Displays aufwarten, die eine gesteigerte Auflösung bieten sollen. Ferner dürften die üblichen Features von Samsungs Smartwatch-Produktreihe zu erwarten sein, also Tracking-Funktionen für Sportarten, Schlafphasen, Aktivitäten, den weiblichen Zyklus und die Analyse der körperlichen Eigenschaften der Nutzenden.Beim Design tut sich angeblich einiges, denn Samsung setzt nicht nur auf etwas größere Bildschirme, sondern will bei der Galaxy Watch 6-Serie in der Classic-Variante auch wieder eine drehbare Lünette einführen. Dieses Feature soll auch beim Top-Modell der Produktreihe, der Galaxy Watch 6 Pro, Einzug halten.In allen Fällen wird angeblich der Rand um das Display der Samsung-Smartwatches schrumpfen, weshalb die Geräte allesamt etwas ausgereifter wirken dürften. Wann und zu welchen Preisen sowie in welchen Varianten die neuen Samsung-Uhren auf den Markt kommen, ist derzeit noch offen. Wahrscheinlich erfolgt der Marktstart parallel zu den Foldable-Smartphones der Galaxy Z-Serie im August.