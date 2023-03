Samsung Galaxy S23: Kamera-Update mit neuen Funktionen

Die Geräte der Samsung Galaxy S23-Reihe , die allesamt mit verbesserten Kameras ausgestattet sind, wurden erst vor gut einem Monat in San Francisco offiziell vorgestellt. Und das Unternehmen verbessert bereits die Kameras des Flagg­schiff-Tri­os weiter und behebt einige Probleme.

Obwohl die Kameras des Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra hervorragend funktionieren, gab es einige kleinere bis größere Probleme, die die Nutzer seit der Markteinführung plagten. So konnte es vorkommen, dass ein Foto aufgenommen wurde, obwohl der Autofokus noch nicht final eingestellt war. Hier half in den meisten Fällen ein manuelles Fokussieren in den gewünschten Bereich.In der neuesten Firmware, die in Südkorea bereits als März-Update verfügbar ist, lässt Samsung jetzt die Nutzer entscheiden, ob man der Auslösegeschwindigkeit oder dem Autofokus Vorrang geben möchte. Bei der ersten Option kann man auf den Auslöser drücken und das Foto wird direkt aufgenommen, auch wenn der Fokus noch nicht auf das Motiv justiert ist. Das ist von Vorteil, wenn man keine wichtigen Momente verpassen will, wie beispielsweise bei einem sportlichen Ereignis.Das Update enthält auch einige bemerkenswerte Fehlerbehebungen: Laut den Versionshinweisen wurde das Problem behoben, dass unregelmäßige grüne Linien im linken Bereich erscheinen, wenn einer der hinteren Sensoren verwendet wird. Außerdem führte das Deaktivieren der Nachtszene nach dem Aktivieren im Lowlight-Modi normalerweise zu einer Fehlfunktion der Kamera - auch dieses Problem wurde behoben.Was die Optimierungen anbelangt, so informiert Samsung, dass die Stabilisierung bei der Aufnahme von Videos bei einer FHD-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde verfeinert wurde. Bei der Aufnahme von Nacht- und Sonnenuntergangs-Motiven ist der Horizont jetzt glatter und rauschärmer. Zudem wurde die allgemeine Stabilität der Kameras verbessert.Der Rest des Changelogs von dem in Südkorea bereits verteilten Update haben wir unten aufgeführt. Es wird erwartet, dass das Update bereits im April weltweit ausgerollt wird.Habt Ihr als Nutzer eines der drei Galaxy-S23-Modelle mit gleichen oder sogar anderen Problemen zu kämpfen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.