Xiaomi-Rabatt bei Saturn: Fitness-Tracker & Smartwatches reduziert

Die Fitness-Tracker und Smartwatches von Xiaomi gehören zu den weltweit beliebtesten Wearables. Aktuell sind sie in der Saturn Android-Week stark reduziert. Vom Xiaomi Band 7 bis zur Redmi Watch 2 Lite zeigen wir euch die besten Schnäppchen. Los geht es bereits ab 29 Euro.

Die besten Xiaomi-Angebote bei Saturn

Die günstigen Wearables der Xiaomi- und Redmi-Familie

Xiaomi Smart Band 7 Jetzt für 39 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Xiaomi Redmi Smart Band 2 Jetzt für 29 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Xiaomi

Wer Schritte und Kalorien zählen, Schlafrhythmus und Gesundheit überwachen möchte, für den bietet sich ein Blick auf die neuesten Xiaomi Fitness-Tracker an. Sie gehören zu den smarten Gadgets, die sich in Hinsicht auf das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehen lassen können. Vor allem mit dem Android-Week-Rabatt im Online-Shop von Saturn.Das Xiaomi Smart Band 7 gehört in Deutschland zu den beliebtesten Wearables, vor allem bei Nutzern von Android-Smartphones. Für nur 39 Euro geht der Fitness-Tracker aktuell über die Ladentheke, was die Anschaffung an und für sich zu einem No-Brainer macht. Xiaomi verbaut ein OLED-Display, bietet 120 Sportmodi, analysiert die Herzfrequenz und den Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2) und verpackt alles in einem kompakten und leichten Gehäuse, das bis zu 50 Meter (5 ATM) wasserdicht ist. Hinzu kommen personalisierbare Zifferblätter, viele verfügbare Armbänder und eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen.Wer seinen Fitness-Tracker nur für die essenzielle Gesundheitsüberwachung einsetzt und auf einen Teil der Premium-Features des Xiaomi Band 7 verzichten kann, der sollte sich das Xiaomi Redmi Smart Band 2 genauer ansehen, das bei Saturn aktuell nur noch 29 Euro kostet. Anstelle eines OLED- setzt der Redmi-Tracker auf ein TFT-Display, unterstützt 30+ Sportmodi und überwacht ebenso euer Herz und den SpO2-Wert. Trotz der leicht abgespeckten Technik sind auch hier 14 Tage Akkulaufzeit und ein Tauchgang bis zu 50 Meter möglich.Zu guter Letzt beliefern Xiaomi und Saturn auch Smartwatch-Fans. Und zwar mit der Redmi Watch 2 Lite für nur 43 Euro. Die smarte Uhr bietet alle Vorteile der Fitness-Tracker, kommt allerdings mit einem größeren 1,55-Zoll-Display und einem Standalone-GPS. Wie auch bei den kompakteren Kollegen, ist die Watch eine vielversprechende Möglichkeit für Einsteiger, im Markt der Wearables Fuß zu fassen. Und das zu überschaubaren Preisen.