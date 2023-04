Samsung Galaxy A53 erhält Image Clipper zum Freistellen von Objekten

Das Samsung Galaxy S23 wurde erstmals mit der Funktion "Image Clipper" vorgestellt, die ein Objekt aus einem Foto oder Video herausschneidet. Das Feature wurde letzten Monat für ältere Galaxy-Flaggschiffe eingeführt, jetzt kommt es mit dem Galaxy A53 auch in der Mittelklasse an.

Freistellungstool "Image Clipper" jetzt auch für das Galaxy A53

Welche Galaxy-Smartphones haben die Image-Clipper-Funktion?

Samsung

Ähnlich wie Apples "Hintergrund entfernen"-Funktion in der Galerie von iOS 16 schneidet auch der Samsung "Image Clipper" Motive aus Fotos aus und erstellt neue mit einem transparenten Hintergrund. Die Bilder können dann einfach kopiert und an Dokumente und Nachrichten angehängt oder separat mit anderen Personen geteilt werden.Wie SamMobile berichtet , hat Samsung in Europa ein neues Software-Update für das Galaxy A53 (Test) veröffentlicht. Die Firmware-Version fügt dem Gerät angeblich das Tool "Image Clipper" hinzu. Nach dem Update können Nutzer:innen die Funktion testen, indem sie in die Galerie gehen und ein Bild mit erkennbaren Motiven auswählen. Ihr könnt unsere "Image Clipper"-Anleitung hier nachlesen.Es ist nicht klar, wann das Update in anderen Ländern erscheinen wird oder welche anderen Galaxy-A-Modelle später unterstützt werden. Abgesehen vom Galaxy A53 wird Samsung die Funktion wahrscheinlich auch auf dem Samsung Galaxy A54 und möglicherweise auch auf dem Galaxy A34 aktivieren. Noch wichtiger ist, dass das Gerät mit der neuesten One UI 5.1 läuft.Neben der Galaxy-A53- und Galaxy-S23-Serie ist der "Image Clipper" auch für das Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 und spätere Foldable-Modelle (inklusive Flip-Modelle) verfügbar.Habt Ihr das neue Bearbeitungstool von Samsung schon ausprobiert? Wie war die Erfahrung bisher? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.