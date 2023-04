Abverkauf: Philips 65" OLED-TV bei Media Markt jetzt stark reduziert

Media Markt bietet den beliebten Philips 65 OLED 837/12 im Super Spar Sale zum Tiefpreis an. Der 4K-Fernseher mit Ambilight, Dolby Vision, 120 Hz, Android TV und Co. bietet als Premium-Modell eine Vielzahl an Funktionen und kann sich für nur noch 1699 Euro sehen lassen.

Philips 65 OLED 837/12 (65 Zoll) Jetzt für 1699 Euro bei Media Markt

Philips

Mittlerweile verkauft man den 65-Zöller exklusiv im Online-Shop von Media Markt und gerade in Anbetracht der einstigen UVP (2999 Euro) gilt er zum Preis von nur noch 1699 Euro als echtes Schnäppchen. Perfekt für Filme, Serien und vor allem für Gamer mit PlayStation 5 (PS5) oder Xbox Series X.Der Philips 65OLED837/12 ist ein beliebter 65-Zoll-OLED-Fernseher, der für ein immersives Fernseherlebnis entwickelt wurde. Mit seiner modernen 4K-UHD-Auflösung und dem OLED-Panel bietet dieser Fernseher eine hervorragende Bildqualität und satte, lebendige Farben. Der TV verfügt über ein schlankes und zeitgemäßes Design, das sich nahtlos in den Wohnraum einfügt.Zu den wichtigsten Funktionen gehören das P5-Bildverarbeitungssystem für verbesserte Bildqualität, Ambilight für ein immersives Lichterlebnis, HDR10+ und Dolby Vision Unterstützung für beeindruckende Kontraste und Helligkeit sowie Android TV 11 für den Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Apps und Inhalten.Zusätzlich zur starken Bildqualität bietet der Philips 65OLED837/12 auch hervorragende Audiofunktionen. Dank Dolby Atmos-Unterstützung und integriertem 2.1-Kanal-Audiosystem mit 50 Watt Leistung liefert der Fernseher ein solides 3D-Klangerlebnis, das den Bildern gerecht wird. Der TV bietet außerdem umfangreiche Konnektivitätsoptionen, einschließlich HDMI 2.1-Anschlüssen für 4K/120Hz-Gaming, eARC für verlustfreie Audioübertragung, Bluetooth, Wi-Fi und den integrierten Google Assistant zur Sprachsteuerung.Zusammenfassend ist der Philips 65OLED837/12 ein herausragendes Gerät, das sowohl Heimkinoenthusiasten als auch anspruchsvolle Gamer begeistern wird.