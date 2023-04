Apple iOS 17: Erster Überblick der neuen iPhone-Funktionen geleakt

Aus einem neuen Leak sollen die ersten Eckdaten zum kommenden iPhone-Betriebssystem Apple iOS 17 hervorgehen. Im Vorfeld der WWDC-Keynote spricht ein Insider über neue Funktionen, Apps und die mögliche Kompatibilität des großen iOS-Updates zu älteren Smartphones.

Alle iOS 16-Geräte sollen das iOS 17-Update erhalten

Neuerungen für Dynamic Island, Always-On-Display und Widgets

Viele Baustellen, AR-Features und Kamera-App-Updates

Zusammenfassung iOS 17 soll alle iPhone-Modelle mit iOS 16 unterstützen, iPad OS 17 könnte ältere Modelle ausschließen.

Leistung, Effizienz und Stabilität sind die Hauptmerkmale des Updates.

Neue Funktionen für Kontrollzentrum, Dynamic Island und Always-On-Displays.

Active Widgets, One-Tap-Buttons, Schieberegler und mehr.

Verbesserungen an Health-App, CarKey und Kamera-App.

Spotlight-Suche und "eine ganze Menge" AR-Zugaben.

WWDC-Vorstellung im Juni, Rollout im September/Oktober.

Bekanntlich dürfte Apple die Worldwide Developers Conference (WWDC 2023) im Juni nutzen, um das neue iOS 17-Update offiziell vorzustellen. Entsprechend sind die nun durchgesickerten Informationen des Leakers @analyst941 mit einer gewissen Skepsis zu betrachten, auch wenn sie durchaus logisch erscheinen und sich die Quelle bereits in der Vergangenheit korrekte Details zur einst noch unbekannten Dynamic Island auf die Fahne schreiben konnte.Dem Insider zufolge soll iOS 17 alle iPhone-Modelle unterstützen, die bereits mit iOS 16 ausgestattet werden können. Dazu gehören auch die älteren Smartphones der iPhone 8- und iPhone X-Familie mit Apple A11 Bionic-Chip. Die Tablet-Adaption iPadOS 17 hingegen könnte Geräte mit Apple A9 und A10 Fusion-Prozessoren von einem Update ausschließen. Die Qualitätssicherung in Cupertino soll darüber in drei bis vier Wochen entscheiden.Die Themen Leistung, Effizienz, Stabilität und eine langfristige Unterstützung für ältere iPhones und iPads sollen die Hauptmerkmale des iOS 17-Updates darstellen. Größere Änderungen werden unter anderem im Kontrollzentrum und beim Funktionsumfang der Dynamic Island erwartet. Vor allem letztere soll deutlich erweitert werden, um den interaktiven Frontkamera-Bereich aktueller und kommender iPhones als Verkaufsargument zu stärken.Darüber hinaus spricht der Leaker über mehr Einstellungen für Always-On-Displays, Benachrichtigungen, Filteroptionen des Fokusmodus und die Zugänglichkeit im Bereich der Benutzeroberfläche für ältere Menschen und jüngere Kinder. Weiterhin sollen sich aktive Widgets bei Apple in der Testphase befinden, die neben einer dynamischen Darstellung zudem One-Tap-Buttons, Schieberegler und Co. mitbringen könnten. Als finale iOS 17-Funktion wurden diese scheinbar aber noch nicht bestätigt.Abschließend sollen Änderungen an der Benutzeroberfläche der Health-App durchgeführt, CarKey-Verbesserungen implementiert und exklusive iPhone 15-Features innerhalb der Kamera-App eingebaut werden. Hand in Hand gehen die Neuerungen mit einer angeblich stark verbesserten Spotlight-Suche und "einer ganzen Menge" Augmented-Reality-Zugaben (AR).Nach der WWDC-Vorstellung im Juni dürften Entwickler direkten Zugriff auf die erste iOS 17 Beta erhalten, die im späteren Verlauf als Public Beta auch Otto Normalverbraucher angeboten wird. Ein finaler Rollout wird im Zuge des iPhone 15 (Pro)-Launch im September oder Oktober erwartet.