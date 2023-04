Akkuwechsel: Nio will 40 Power-Swap-Stationen in Deutschland starten

Die Zahl der sogenannten Power-Swap-Stations, an denen Kunden des Elektroautobauers Nio innerhalb weniger Minuten ihren Akku austauschen lassen können, soll in Europa kräftig ausgebaut werden. Allein in Deutschland sind noch rund drei Dutzend geplant.

Das hat Nio-Deutschland-Chef Ralph Kranz vor kurzem im Rahmen der Eröffnung des vierten Nio House in Europa gegenüber der Automobilwoche angekündigt. Der chinesische Automobilhersteller Nio hat dabei die ersten Power-Swap-Stations bereits in Betrieb genommen und plant nun den Aufbau eines Netzwerks über ganz Europa.Diese Power-Swap-Stations, kurz PPS, sind ein wichtiger Teil des Konzepts. Während andere E-Autofahrer warten müssen, bis ihre Batterien wieder aufgeladen werden, tauscht man als Nio-Fahrer an den Power-Swap-Stations seinen Akku voll automatisiert innerhalb weniger Minuten und kann so schneller wieder seine Reise aufnehmen. Die Stationen sind daher auch das Alleinstellungsmerkmal des chinesischen Herstellers auf dem europäischen Markt.Im ersten Schritt sieht die Planung vor, dass bis zum Ende dieses Jahres 120 Stationen in Europa entstehen werden. Für Deutschland sind aktuell laut Kranz in Summe um die 40 Power-Swap-Stations vorgesehen. Nio hatte seine erste Station in Deutschland im vergangenen September an der A8 bei Zusmarshausen eröffnet. Derzeit sind Standorte in Leipzig, Regensburg, an den Autobahnen A61 bei Waldlaubersheim und an der A7 bei Großburgwedel im Bau - diese waren Anfang des Jahres angekündigt worden.Laut der Automobilwoche ist der Ausbau auch dahin gehend interessant, da besonders die Zulassungszahlen für neue Nios in Deutschland in diesem Jahr noch sehr überschaubar sind. Im Januar und Februar sind laut Kraftfahrtbundesamt nur 14 neue Autos von Nio zugelassen. "Das ist im Rahmen unserer Erwartungen, wir sind damit zufrieden", unterstrich Deutschland-Chef Ralph Kranz. Schon die Zahlen für März seien höher, deutete Kranz an.