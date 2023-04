FritzOS 7.51: Frisches Labor-Update ab jetzt für viele Fritz-Produkte

AVM macht heute in Sachen Labor-Update weiter die Scheunentore auf. War FritzOS 7.51 Ende letzten Monats noch auf drei Routern gelandet, bekommen jetzt viele Produkte auf einen Schlag die neueste Firmware. Wir geben den Überblick der Geräte und Änderungen.

FritzBox 7590 AX, 7590, 7490, 7530 AX, 7530, 7520, 7510, 4060

FritzBox 6690, 6591, 6660 Cable

FritzRepeater 6000, 3000 AX, 1200 AX

Einfach einsteigen

Zusammenfassung AVM stellt Labor-Version für Router & Repeater bereit.

Heute großer Wurf: Vielzahl von Modellen erhält Update.

Änderungen: Mesh-Repeater, WLAN-Einstellungen, Gastzugang, Internetradio, NAS-Berechtigungen, Filterung von Zeichen.

Teilnahme am Labor-Programm jederzeit möglich.

AVM

Das FritzOS 7.51 in der Labor-Version wird sei Anfang des Jahres auf ersten Geräten erprobt. War die Verteilung in den letzten Wochen eher sporadisch, folgt heute auf einen Schlag der große Wurf. AVM stellt die Labor-Version von "FritzOS 7.51-1045xx" für eine Vielzahl von Router bereit - darunter auch die Cable-Modelle. Ferner werden noch drei Repeater mit frischer Firmware versorgt, hier wird die Version "7.41-1045XX" bereitgestellt.Aktuell sind noch nicht alle hier gelisteten Modell auch schon im Change-Log der Labor-Seite zu finden. Unkompliziert fällt die Zusammenfassung der Anpassungen aber bei den Repeater-Modellen 6000, 3000 AX und 1200 AX. Hier verweisen die Entwickler auf eine Optimierung der Systemleistung, das war es auch schon.Für die Router-Modelle 7590, 7530 AX, 7530, 7520, 7490, 4060 findet sich dagegen eine etwas längere Liste der Änderungen, die aber für alle Geräte gleich ausfallen. Behoben wurden Probleme mit Mesh-Repeatern, falsche Einträge in den WLAN-Einstellungen und die unbeabsichtigte Abmeldung von WLAN-Geräten bei Aktivierung des Gastzugangs.Eine Störung eingehender Anrufe bei laufendem Internetradio wurde repariert, ebenso eine Beschränkung der NAS-Berechtigungen einzelner Nutzer. Als einzige Verbesserungen nennt man die zuverlässigere Filterung von ungültigen Zeichen im WLAN-Funknetzes (SSID).Eine Teilnahme am Labor-Programm ist jederzeit möglich, vor der Installation ist dringend ein Backup der Einstellungen empfohlen. Der Weg zur neue Firmware führt dann über die AVM-Webseite , befindet sich die FritzBox bereits im Labor-Programm, kann die Installation auch über das Router-Browserinterface erfolgen.