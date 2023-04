Bluetti Osterverkauf: 40% Rabatt auf Powerstations und Solarpanels

Bluetti startet mit seiner großen Osteraktion und senkt die Preise für Powerstations, Solarpanele und passende Bundles. Die beliebten Stromspeicher versorgen euch mit Energie beim Camping, am Strand, im Wohnwagen oder bei einem Stromausfall. Wir zeigen euch die Deals.

Osterverkauf bei Bluetti Rabatt auf Powerstations & Solarpanels

Zum Kennenlernen: Günstige Bluetti Powerstations mit bis zu 1000 Watt

Für Profis: Autarke Stromversorgung ab 2200 Watt

Schon gewusst? Bluetti setzt in allen Powerstations auf langlebige LiFePO4-Batterien mit höchster Sicherheit. Außerdem sind die Stromspeicher optimal für Einsteiger geeignet, da sie auf handelsübliche Anschlüsse (z.B. USB-C, USB-A, Schuko-Steckdosen, KFZ-Anschlüsse im "Zigarettenanzünder"-Stil etc.) setzen. Zudem verfügen nahezu alle Modelle über Wireless-Charging (Qi-Standard) für Smartphones, Zubehör und Co. Mehr Infos dazu direkt bei Bluetti. Bluetti setzt in allen Powerstations auf langlebige LiFePO4-Batterien mit höchster Sicherheit. Außerdem sind die Stromspeicher optimal für Einsteiger geeignet, da sie auf handelsübliche Anschlüsse (z.B. USB-C, USB-A, Schuko-Steckdosen, KFZ-Anschlüsse im "Zigarettenanzünder"-Stil etc.) setzen. Zudem verfügen nahezu alle Modelle über Wireless-Charging (Qi-Standard) für Smartphones, Zubehör und Co.

Auch wenn die Sonne zu Ostern nicht in allen Regionen Deutschlands scheint, verlagern echte Outdoor-Fans die Feiertage nach draußen. Egal ob im Zelt, bei einem Ausflug mit dem Wohnmobil oder auch beim Picknick im Park - auf Strom möchte man nirgends verzichten. Da kommt die Bluetti-Rabattaktion gerade richtig. Nahezu alle Powerstations und passendes Zubehör sind bis 16. April 2023 stark reduziert.Wer sich an das Thema tragbare Powerstations langsam herantasten möchte, für den empfehlen sich die Bluetti-Stromspeicher für Einsteiger. Den Anfang macht die Bluetti EB3A , die aktuell zum Aktionspreis von nur noch 299 Euro angeboten wird. Mit einer Leistung von 600 Watt und einer Batteriekapazität von 268 Wattstunden eignet sich das leichteste und kompakteste Modell vor allem für den Betrieb von kleinen Elektronikgeräten, wie einer Kühlbox, Notebooks, Tischlampen oder Ventilatoren. Der Clou: Auch diese günstige Powerstation kann bereits mit einem Solarpanel kombiniert werden und euch so mit grünem Strom versorgen.Ihr braucht mehr Leistung, mehr Kapazität, mehr Anschlüsse? Auch hierfür hat Bluetti die passenden Stromspeicher im Programm. Nach der beliebten Bluetti EB3A folgen die ebenso reduzierten Powerstations Bluetti EB55 und Bluetti EB70 . Mit ihnen steigen die Leistungswerte auf 700 W / 537 Wh (EB55) beziehungsweise 1000 W / 716 Wh (EB70). Somit nähert man sich vom Anschluss eines Mini-Kühlschranks hin zur Gefrierbox, einer Mikrowelle oder einem Toaster. Alles, was das Camping-Herz begehrt und das für nur noch 499 Euro respektive 749 Euro.Geht es darüber hinaus, kleine Elektronikgeräte abseits klassischer Energiequellen mit Strom zu versorgen, und will man stattdessen lieber eine ganze Outdoor-Küche betreiben oder den Haushalt gegen einen vorübergehenden Stromausfall absichern, dann müssen schwerere Geschütze aufgefahren werden. Und auch hierfür hat Bluetti die passenden Powerstations unter seinen Osterangeboten. Angefangen mit dem Bestseller: der Bluetti AC200 Max mit satter 2200-Watt-Leistung und einer Kapazität von 2048 Wattstunden. Anstelle der sonst üblichen 2399 Euro zahlt man jetzt nur noch 2099 Euro.Einen 300-Euro-Rabatt gewährt der Hersteller im Osterverkauf zudem auf eine echte Notstromversorgung. Die Bluetti AC500 kommt als Sinus-Wechselrichter mit starken 5000 Watt daher. Im Paket mit der Bluetti B300S-Batterie liegt die Kapazität hier bei 3072 Wattstunden. Und das mit der Möglichkeit, optionale Solarpanels mit bis zu 3000 Watt Ladefähigkeit in das autarke Netz einzubinden. Achtet hierbei besonders auf die rabattierten Bundles, in denen Bluetti seine Wechselrichter, Akkus und Solarmodule miteinander kombiniert.