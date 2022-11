Bluetti AC200 Max: Die beste Powerstation für alle (Stromaus)Fälle

Mit der Bluetti AC200 Max holt ihr euch den Allrounder unter den tragbaren Stromspeichern ins Haus, Auto, Wohnmobil oder Zelt. Die kapazitätsstarke Powerstation steht dank Solar und Erweiterungsbatterien für Vielseitigkeit. Und zudem ist sie zum Black Friday stark reduziert.

Das modulare, erweiterbare Bluetti-Kraftwerk

Das Schweizer Taschenmesser unter den Stromspeichern

Batterien und Solar: Mit zusätzlichen Modulen noch besser

Nutzt den exklusiven Black Friday-Rabatt!

Die Bluetti AC200 Max gilt als Bestseller unter den tragbaren Stromspeichern, der sich nicht nur für den Betrieb unterwegs, sondern auch als Notstromaggregat für die eigenen vier Wände eignet. Mit einer Kapazität von 2048 Wattstunden und einer Ausgangsleistung von 2200 Watt ist die Powerstation bereit, auch stromhungrige Elektrogeräte bei einem Stromausfall oder "off the grid" beim Camping für eine längere Zeit zu versorgen.Kombiniert man die Bluetti AC200 Max mit Solarpanels und zusätzlichen Bluetti-Batterien (B230 oder B300), kann der Generator auf bis zu 8192 Wattstunden erweitert und autark betrieben werden. Schluss also mit der Abhängigkeit vom Stromnetz und steigenden Energiekosten. Schon interessiert? Dann freut euch auf die aktuell günstigen Preise der Powerstation anlässlich des Black Friday 2022 Bereits ab Werk und ohne Zusatzmodule zeigt sich die Bluetti AC200 Max als besonders vielseitig. Neben vier klassischen Steckdosen (Schuko) finden insgesamt vier USB-A-Anschlüsse und eine USB-C-Schnittstelle mit PD 3.0-Standard und bis zu 100 Watt Leistung Platz. Hinzu kommen Anschlüsse im Zigarettenanzünder-, Super-DC- und 5521-Format.Doch damit noch nicht genug. An der Oberseite platziert Bluetti zwei Wireless Charging Pads, womit zwei Smartphones oder Zubehör parallel mit jeweils 15 Watt kabel- bzw. kontaktlos aufgeladen werden können.Die mit 2048 Wattstunden besonders kapazitätsstarke und langlebige LiFePO4-Batterie der Bluetti AC200 Max kann insgesamt über sieben Wege aufgeladen werden. Entweder mit bis zu 400 Watt respektive 800 Watt über eine handelsübliche (Doppel)-Steckdose, allein oder in Kombination mit einem optionalen Solarpanel oder aber über externe Batterien, Generatoren und den Zigarettenanzünder im Auto. Gerade der Griff zu den hauseigenen Bluetti-Batterien und Solarmodulen ergibt im Zuge des Black Fridays Sinn, da viele Bundles reduziert sind.Eine große Besonderheit der Bluetti AC200 Max liegt in der Erweiterbarkeit. So ist der Stromspeicher gleich mit zwei Erweiterungsbatterien aus dem Bluetti-Sortiment kompatibel. Modular mit der Powerstation verbunden, kann die Kapazität jeweils mit zwei Bluetti B300 (3072 Wh) oder Bluetti B230 (2048 Wh) erweitert werden. Im besten Fall werden aus den ab Werk vorhandenen 2048 Wh somit satte 8192 Wh. Genug, um eine Vielzahl von Haushaltsgeräten, Lampen, Computern und Co. bei einem Stromausfall oder gar Blackout mit Energie zu versorgen. Wer noch mehr Verbraucher versorgen will, sollte zur Bluetti AC300 mit B300-Zusatzakku greifen, die über 3000 Watt Ausgangsleistung verfügt.Interessant wird es, wenn die AC200 Max von Bluetti nicht nur mit zusätzlichen Batterien, sondern auch mit Solarpanels erweitert wird. Mit einer Einspeiseleistung von bis zu 900 Watt können diese die Batterie der Powerstation aufladen oder direkt angeschlossene Verbraucher versorgen. Entsprechend setzt der Hersteller zum Black Friday 2022 auf günstige Bundles, in denen die Bluetti AC200 Max mit den hauseigenen Bluetti PV350- oder PV200-Solarpanels kombiniert wird. Dabei können Kunden bis zu 400 Euro sparen.