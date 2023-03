Trailer zu 'BlackBerry': Vom Aufstieg und Fall einer Tech-Legende

Das BlackBerry kommt zurück - wenn auch nur ins Kino: Das Dokudrama "BlackBerry" erzählt die Geschichte vom Aufstieg und Fall der berühmten Smartphone-Marke des kanadischen Unternehmens Research In Motion . Nachdem der Film erst in jüngster Vergangenheit auf der Berlinale 2023 gelaufen war, gibt es jetzt den ersten Trailer.Im Mittelpunkt des Films stehen der Tech-Nerd Mike Lazaridis (gespielt von Jay Baruchel) und der Geschäftsmann Jim Balsillie (Glenn Howerton), die gemeinsam im Jahr 1996 mit einer revolutionären Idee den Mobilfunkmarkt umkrempeln wollten: Das BlackBerry war damals dank einer richtigen Tastatur, Textnachrichten und Zugang zum Internet vor allem im Business-Bereich recht erfolgreich, wurde letztendlich aber durch die Konkurrenz von Apple & Co. vom Markt gedrängt.Natürlich geht es im neuesten Werk des The Dirties-Regisseur Matt Johnson vor allem um die geschäftlichen sowie auch persönlichen Konflikte der recht ungleichen RIM-CEOs. Das Drehbuch zum Film basiert dabei auf dem Buch Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry aus dem Jahr 2015.Neben Baruchel, Howerton und auch Matt Johnson selbst spielen in BlackBerry unter anderem noch Cary Elwes, Saul Rubinek, Michael Ironside, Rich Sommer und SungWon Cho mit. Der Film startet voraussichtlich noch im Frühling 2023 in den deutschen Kinos, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest.