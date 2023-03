Apple will ins Kino: Milliarden-Investition für neue Filme geplant

Bei Apple kam man wohl zu dem Schluss, dass das Publikum für die Eigenproduktionen auf der hauseigenen Apple TV+-Plattform zu klein ist. Jetzt lotet der Konzern daher Möglichkeiten aus, seine Filme auch ins Kino zu bringen.

Wichtige Seiten-Effekte

Zusammenfassung Apple will Filme in Kinos veröffentlichen, Investitionen von 1 Mrd. USD geplant

Kontakt zu Hollywood-Studios, Produktionen für 2021 geplant

Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon", Spionagethriller "Argylle" u.a.

Höhere Einnahmen, Marketing-Effekte, leichteres Verpflichten von Schauspielern

Apple noch ohne Erfahrungen in diesem Bereich

Laut eines Berichtes der US-Nachrichtenagentur Bloomberg habe das Unternehmen Investitionen in Höhe von rund einer Milliarde Dollar veranschlagt, um hierfür passende Filme zu produzieren. Von internen Quellen will man erfahren haben, dass das Apple-Management Kontakte zu verschiedenen Filmstudios aus Hollywood sucht, um noch in diesem Jahr Produktionen in den Kinos unterzubringen, weitere sind für die kommenden Jahre geplant.Die Liste der möglichen Veröffentlichungen umfasst Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, den Spionagethriller "Argylle" von Regisseur Matthew Vaughn und "Napoleon", Ridley Scotts Drama über den französischen Eroberer. Allein die Namen sprechen hier dafür, ein größeres Publikum zu suchen, was deutlich höhere Einnahmen versprechen würde. Die bisherigen Produktionen liefen meist ausschließlich auf Apple TV+ , einige liefen aber auch in einer kleineren Zahl von Kinos - in den großen Lichtspiel-Ketten war Apple hingegen nicht präsent.Neben den höheren Einnahmen gibt es aber auch noch andere Faktoren, die bei den Planungen eine Rolle spielen. So rechnet man auch mit Marketing-Effekten, die dem eigenen Streaming-Dienst eine höhere Anziehungskraft bringen. Hinzu kommt die Tatsache, dass man hofft, auch einige Schauspieler leichter verpflichten zu können, wenn man ihnen sagen kann, dass ihre Arbeit natürlich auch in den großen Kinos zu sehen ist.Eine Zusammenarbeit mit einem etablierten Studio wäre dabei durchaus sinnvoll. Denn Apple hat selbst keine Erfahrungen mit dieser Art der Verwertung und könnte sich im Rahmen einer Kooperation auf die Erfahrungen des Partners verlassen.