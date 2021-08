Probleme mit Apple TV: Nutzer beschweren sich über Filme ohne Ton

Seit mehreren Tagen melden Apple TV-Nutzer Probleme mit fehlerhaften Film- und Serien-Downloads, wobei diese ohne Ton abgespielt werden. Nicht nur Set-Top-Boxen wie der Apple TV 4K sollen betroffen sein, sondern auch Smart-TV-Apps und Streaming-Sticks.

Workaround hilft in einigen Fällen

Unter anderem auf Twitter (via Heise ) machen Nutzer der Apple-TV-App ihrem Ärger Luft, der sich nach dem Kaufen bzw. Leihen von Filmen und Serien angestaut hat. Der Grund: Es scheint derzeit ein Problem bei der Wiedergabe des Tons zu geben. Scheinbar gab es erste Meldungen zu dieser Problematik bereits Mitte Juli, eine zufriedenstellende Lösung soll jedoch bis dato nicht gefunden worden sein. Unklar ist, welches Ausmaß der möglicherweise serverseitige Bug angenommen hat.Betroffen sind dabei nicht nur Besitzer des Apple TV (4K), wie bereits die Kollegen von 9to5Mac berichten. Angeblich tritt das Audio-Problem abseits der Apple-Hardware auch in den entsprechenden Apps des kalifornischen Unternehmens auf, die mittlerweile für einen Großteil der weltweit verkauften Smart-TVs und Streaming-Sticks angeboten werden. Der Apple-Support scheint derzeit nicht in der Lage zu sein, das Problem einzugrenzen, auch wenn er bemüht ist, die Nutzer in ihrem Anliegen zu unterstützen.Bisher treten die Fehler vorrangig im englischsprachigen Raum auf. Ob auch die deutschen Synchronisationen diverser Filme und Serien betroffen sind, ist noch unklar. Apple TV-Nutzer konnten mit alternativen Audioeinstellungen immerhin einen Workaround finden, der in einigen Fälle Abhilfe schaffen soll. Dabei muss die Tonausgabe lediglich auf das Stereo-Format () umgeschaltet werden, was jedoch - je nach verwendetem Soundsystem - zu gewissen Abstrichen führt.Alternativ können betroffene Kunden eine Rückerstattung auf der Apple Support-Webseite anfordern. Da hier jedoch oft nur aus Kulanz zu Gunsten des Kunden entschieden wird, ist es nicht absehbar, ob jeder fehlerhafte Film- und Serien-Download auch zurückgegeben werden kann. Eine Automatisierung zur Rückgabe wurde bisher nicht eingerichtet.