Fertiges FritzOS 7.51-Update deutet sich für WiFi-6-FritzBox an

AVM arbeitet derzeit an der Freigabe des FritzOS 7.51-Updates und hat dazu eine neue Aktualisierung parat: Die WiFi-6-fähige FritzBox 7530 AX bekommt nun ein neues Labor-Update zum Testen. Die Zeichen stehen auf eine bevorstehende Veröffentlichung für alle Nutzer.

Denn wie es aussieht, ist AVM jetzt auch für die FritzBox 7530 AX beim Feinschliff angekommen. Die neueste Version, die im Rahmen der experimentellen Labor-Updates veröffentlicht wurde, bekommt nur Stabilitätsverbesserungen. AVM nennt in den Release-Notes lediglich diesen einen Punkt und keine weiteren Änderungen.Das Update bringt nun die Buildnummer 7.51-104131. Die FritzBox 7530 AX nutzt derzeit noch die Version 7.31 und wird das FritzOS 7.50 überspringen, also gleich auf 7.51 gebracht.AVM befindet sich auf der Zielgeraden für die Freigabe des lang erwarteten Funktions-Updates an weitere Geräte. Der Start war eigentlich schon für den Sommer 2022 geplant, hatte sich dann aber auf Herbst verschoben. Nun dauert das Warten auf die Updates für einzelne Geräte weiter an. Wer möchte und ein passendes Gerät besitzt, kann in der Zwischenzeit die Vorab-Versionen ausprobieren. Die Update-Pakete gibt es auf der Labor-Webseite von AVM . Dort gibt es Tipps für den Beta-Test. AVM kann aber für die Betaversionen keinen Support anbieten. Daran sollte man denken, denn das Ausprobieren der Vorab-Version erfolgt auf eigene Gefahr.Vielen Dank für die Übermittlung dieses News-Tipps