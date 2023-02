AVM Labor für FritzOS 7.50: Große Update-Runde für weitere FritzBoxen

Der Internet-Spezialist AVM hat nun noch einmal ein Update für viele FritzBoxen gestartet, die noch im Beta-Programm für das neue Funktions-Upgrade FritzOS 7.50 verharren. Damit nähert sich die Entwicklung dem Ende; die Freigabe an alle Nutzer steht bald bevor.

Tester sollen Feedback einreichen

Fehlerbehebungen im FritzOS 7.39-103580 160 MHz Kanalbandbreite war bei manuell eingestelltem Funkkanal nicht möglich (betrifft das 5-GHz-Band)

Nach Kaltstart wurden Beacons ohne SSID versandt

Die Option "Optimierung für Live TV" war nach einer Änderung an der WLAN-Konfiguration für bis zu eine Minute lang ohne Effekt

Stabilität angehoben

Zusammenfassung Beta-Update steht für 7490, 7950 AX, 7530 AX, 4040 und 4060 bereit

Download-Paket mit allen wichtigen Informationen auf AVM-Webseite

Nutzer der Modelle können sich Update ab sofort herunterladen

Die meisten Provider-gebundenen Modelle können Betas nicht nutzen

Es gibt aktuell keine Hinweise darauf, dass bei diesem großen Update-Schwung ein Release-Kandidat dabei ist. Allerdings hat das AVM-Team jetzt fast nur noch kleine Probleme zu bekämpfen. Die Release Notes sind dementsprechend kurz und es gibt keine Warnungen vor weiteren, bekannten Problemen.Das neue Update im Rahmen der experimentellen Laborversionen steht nun für die FritzBox-Modelle 7490, 7590 AX, 7530 AX, 4040 und 4060 zur Verfügung. Das Update ist die direkte Vorschau für FritzOS 7.50 und kommt mit einer ganzen Reihe an Änderungen und Verbesserungen. Wir haben die Veröffentlichungsnotizen für das neue Beta-Update exemplarisch von der FritzBox 7590AX am Ende des Beitrags mit angefügt.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Nutzer der genannten Modelle können sich das neue Update ab sofort herunterladen. Es steht nur für freie Versionen der FritzBoxen zur Verfügung. Modelle, die Provider-gebunden sind, können in der Regel die Labor-Updates nicht nutzen. Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung Details zu den jeweiligen Betas gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.