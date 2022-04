Congstar verschenkt "Daten-Ei": 15 GB für Bestandskunden gratis

Noch vor den Osterfeiertagen beschenkt die Telekom-Tochter Congstar seine Bestandskunden mit dem so genannten "Daten-Ei". Über die App des Mobilfunk-Discounters kann so ein Datenvolumen von 15 GB kostenlos abgeholt werden. Die Aktion läuft bis Ende April.

Weitere Mobilfunk-Deals vor Ostern

Günstige Prepaid- und Laufzeittarife!

congstar

Wer über Ostern mehr Datenvolumen verbraucht und gleichzeitig Prepaid- oder Vertragskunde bei Congstar ist, kann die kostenlose App des Anbieters nutzen und sich über ein zusätzliches Datenvolumen freuen. Für die Aktivierung reicht nach dem Login ein Klick auf den Menüpunkt "Mehr Datenvolumen benötigt" um das "Daten-Ei" als Datenpass mit 15 GB dem eigenen Tarif kostenlos hinzuzufügen. Das Kontingent steht nach der Aktivierung für 31 Tage zur Verfügung.Wie die Leser von Caschys Blog berichten, soll die Congstar-Aktion bis zum 30. April 2022 zur Verfügung stehen. Ob es auch zum Ende des Monats bei einer Gültigkeit von 31 Tagen bleibt, ist bisher nicht bekannt. Weiterhin scheint sich die Gratis-Dreingabe für Hotspot-Nutzer noch mehr zu lohnen. Hier sollen laut Kundenaussagen gleich 50 GB an zusätzlichem Datenvolumen zur Verfügung stehen. Sollte das Kontingent vor dem Ablauf verbraucht werden, greift im Anschluss das mit dem Vertrag bzw. via Prepaid vorausbezahlte Datenvolumen.Sucht man hingegen nach einem neuen Mobilfunkvertrag, könnte sich in diesen Tagen ein Blick auf den Aktionstarif von Mobilcom-Debitel lohnen. Die Freenet-Tochter bietet eine Allnet-Flat im O2-Netz mit einem Datenvolumen von 40 GB für 19 Euro pro Monat an. Dabei liefert der Tarif eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 225 MBit/s und ist monatlich kündbar. Zudem sinken die Bereitstellungskosten von 39,99 Euro auf 9,99 Euro. Ein Nachteil: Der Aktionspreis gilt nur für zwei Jahre.