Behördennummer 115 von Congstar und Kaufland zu teuer abgerechnet

Nach einer Beschwerde bei der Bundes­netz­agentur haben die Mobil­funk-Discounter Congstar und Kaufland mobil die Abrechnung für die Servicenummer 115 geändert. Über die sogenannte "Behördennummer" 115 lassen sich bundesweit Verwaltungsfragen klären - und eigentlich sollte das nicht mehr als ein Festnetztelefonat kosten.

Auf der Webseite der 115 heißt es zu den Kosten: "Der Service der 115 ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Es fallen lediglich die Telefonkosten bei Ihrem Telefonanbieter an. Sie erreichen die 115 aus dem deutschen Festnetz zum Ortstarif. Sie ist zudem in vielen Flatrates der deutschen Mobilfunkanbieter enthalten. Bei Anrufen aus dem Ausland oder über einen ausländischen Mobilfunkvertrag können erhöhte Telefonkosten anfallen."

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Teltarif hervor. Bei Teltarif hatte sich dabei schon im vergangenen Jahr ein Leser gemeldet, der Kritik an der Abrechnung von Anrufen zur 115 aus den Netzen bestimmter Mobilfunkanbieter hatte. Dabei wurde die Behör­den­ruf­nummer 115 allem Anschein nach nicht korrekt abgerechnet. Es ging speziell um Congstar und Kaufland mobil. Anrufe an die 115 wurden von diesen Anbietern mit 20 Cent pro Minute berechnet. Beide Anbieter gehören zur Telekom. Diese hohen Minutenpreise kritisierte der Leser als "grotesk" und wandte sich an die Bundes­netz­agentur und an die Geschäfts- und Koor­dinie­rungs­stelle 115 im Bundes­minis­terium des Innern.Zum Vergleich: Mittlerweile gibt es umfangreiche Regelungen zu Preisen von Sondernummern. So dürfen 0180x-Sonderrufnum­mern gene­rell nur noch höchs­tens 14 Cent pro Minute beziehungsweise 20 Cent pro Anruf kosten. Auch bei anderen Servicenummern sind die Preise ähnlich eingeschränkt worden.Bei der Behör­den­ruf­nummer 115 gehen die Anbieter dieses Services übrigens selbst davon aus, dass ihr Angebot in den meisten Fällen kostenlos sein dürfte.Die Rufnummer 115 dient dabei auch nur als "Weiterleitung" zu einer regulären Festnetznummer. Nach der Kritik an der hohen Berechnung hat die Bundesnetzagentur Aufklärung von den Anbietern gefordert. Diese haben nun ihre Berechnungen angepasst, wie es von der Bundesnetzagentur heißt. Die Bundes­netz­agentur erklärte dazu gegenüber Teltarif: