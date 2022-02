Allnet-Flat vergoldet: Günstige congstar-Tarife jetzt mit Tinder-Bonus

Wer nicht nur auf der Suche nach einem günstigen Mobilfunktarif, sondern auch nach einem Date ist, für den hat congstar jetzt genau das richtige Angebot. Die Telekom-Tochter bietet stark reduzierte Allnet-Flat-Tarife und schenkt euch zusätzlich eine Tinder Gold-Mitgliedschaft.

Hohe Geschwindigkeiten zum Streamen, Chatten und Daten

Bis zu 20 GB LTE Datenvolumen im Telekom-Netz

LTE 50-Option mit 50 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, WLAN-Calls und VoLTE

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Tinder Gold-Mitgliedschaft (3 Monate)

24 Monate Vertragslaufzeit oder mtl. kündbar

Grundgebühr: 12 Euro (3 GB), 22 Euro (15 GB), 30 Euro (20 GB)

Bereitstellungspreis: In vielen Tarifen kostenlos

Jetzt bei congstar zum Sparpreis abschließen

Ihr könnt wählen: Lange Beziehung oder kurzes Date

Jetzt zum Sparpreis mit Tinder Gold!

congstar

Getreu dem Motto "It's a Match!" erhöht congstar jetzt nicht nur das Datenvolumen seiner Tarife, sondern auch eure Chance auf eine Verabredung und die Suche nach der großen Liebe. Dabei stehen vor allem die günstigen Allnet-Flats des Mobilfunk-Discounters im Mittelpunkt, die derzeit unter anderem zu einem Preis von monatlich 12 Euro (3 GB), 22 Euro (15 GB) oder 30 Euro (20 GB) zu haben sind. Und das Beste: Man surft nicht nur im besten Netz der Telekom, sondern erhält in ausgewählten Tarifen zusätzlich die LTE 50-Option und den Bereitstellungspreis geschenkt!Egal ob Wenig- oder Vielsurfer, mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload seid ihr bestens gerüstet für Musik- und Videostreams, Snapchat, TikTok und natürlich für das Durch­swipen bei Tinder. congstar spendiert euch eine Gold-Mitgliedschaft der beliebten Dating-App - und das ganz ohne Haken . Drei Monate könnt ihr den Premium-Zugang nutzen, danach endet der Gold-Status automatisch und es fallen keine zusätzlichen oder versteckten Gebühren an. Euer Basis-Profil bleibt zudem erhalten und kein Match geht verloren.Dann empfiehlt sich der neue Allnet Flat Extra M-Tarif von congstar. Mit ihm erhaltet ihr 8 GB Datenvolumen inklusive Telefonie und SMS für nur 18 Euro monatlich.Genauso flexibel und transparent wie Tinder zeigt sich congstar bei seinen Vertragslaufzeiten. Ihr könnt euch wahlweise für zwei Jahre binden oder erhaltet mehr Flexibilität ohne Laufzeit. Da die Anschlussgebühren in vielen Tarifen derzeit entfallen, gibt es preislich keinen Unterschied und es kann auf Wunsch mit einer Frist von zwei Wochen zum Ende eines jeden Monats gekündigt werden. Doch wer will das schon, wenn man bedenkt, dass nicht nur ein Datenvolumen mit bis zu 20 GB gewählt werden kann, sondern alle Allnet-Tarife zudem eine Flatrate für Telefonate und SMS enthalten.