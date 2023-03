Verbesserte Endpoint-Security: Microsoft startet neue Intune Suite

Microsoft hat eine neue Cloud-basierte Intune-Suite für Unternehmenskunden gestartet. Laut der Ankündigung handelt es sich dabei um eine besonders kostengünstige Lösung für die Endpunktverwaltung mit verschiedenen Remote-Funktionen und -Analysen.

Die neue Intune-Suite soll die Sicherheit von Endgeräten im Unternehmen vereinfacht verwalten können. Den Start hat das Unternehmen jetzt im Microsoft Security Blog bestätigt Die Suite besteht aus verschiedenen Tools, die ineinandergreifen und das Unternehmensnetzwerk und die Endgeräte überwachen. Dazu gehört Remote Help (zum Beispiel für Hilfe im Home-Office), Endpoint Privilege Management (als vereinfachte Verwaltung), fortschrittliche Endpunkt-Analysefunktionen und "Microsoft Tunnel" für die Verwaltung von mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets. Neu an Remote Help ist die Unterstützung für Android- und Mac-Geräte. Der eigentliche Dienst ist bereits seit gut einem Jahr verfügbar Die grundlegende Ankündigung für die neuen Sicherheitstools sind bereits vor Monaten im Rahmen der Ignite 2022 von Microsoft veröffentlicht worden. Nun starten die ersten Tools der Intune Suite in die Betaphase.Microsoft hat die öffentliche Vorschau seiner Endpoint Privilege Management-Lösung angekündigt. Details dazu gibt es in der Techcommunity . Besonders interessant für kleinere Unternehmen ist die Option, die eigene IT-Administration zu entlasten, indem Mitarbeitern temporäre administrative Rechte eingeräumt werden können. Damit wird es Nutzern ermöglicht, bestimmte Aufgaben auf Windows-Geräten selbst auszuführen, z. B. Software zu installieren, lokale Drucker einzurichten und andere Peripheriegeräte zu verwalten.Endpoint Privilege Management wird voraussichtlich nächsten Monat allgemein verfügbar sein. Es wird in der Intune-Premium-Suite enthalten sein und auch als Add-on für Microsoft Intune-Abonnenten erhältlich starten.